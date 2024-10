Previsioni Meteo Modica: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 8 Ottobre a Modica indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un graduale aumento, raggiungendo i 24°C intorno a mezzogiorno. La presenza di nuvolosità sarà costante, con una copertura che varierà dal 34% al 100% nel corso della giornata. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 24 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di 18,3°C e un’umidità che si manterrà attorno al 68%. I venti soffieranno da est con una velocità di circa 3,6 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, arrivando a 17,4°C alle 5:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attestandosi attorno al 96%.

Durante la mattina, il cielo inizierà a mostrare nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 24,2°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,2 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 53%, rendendo l’aria piuttosto gradevole. La copertura nuvolosa, sebbene diminuisca, rimarrà comunque significativa, con valori che scenderanno fino al 41%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con un massimo di 24,1°C alle 13:00 e una graduale diminuzione fino a 20,8°C alle 17:00. La nuvolosità aumenterà nuovamente, con il cielo che tornerà a essere coperto. I venti si presenteranno moderati, con una velocità che varierà tra i 10 km/h e i 14,9 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con venti che soffieranno da sud-est a una velocità di circa 10,5 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 90%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Modica indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una nuvolosità persistente. Si prevede che la situazione meteorologica rimarrà stabile, senza significative variazioni, rendendo il clima ideale per attività all’aperto, sebbene si consiglia di tenere in considerazione la presenza di nuvole e umidità.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Modica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.1° perc. +17.7° Assenti 5.1 ESE max 5.3 Scirocco 69 % 1018 hPa 4 cielo coperto +17.6° perc. +17.4° Assenti 5.7 ESE max 6.4 Scirocco 74 % 1018 hPa 7 cielo coperto +20.2° perc. +20.1° Assenti 6.6 SE max 8.4 Scirocco 67 % 1018 hPa 10 nubi sparse +23.5° perc. +23.4° Assenti 13.1 S max 13.5 Ostro 54 % 1018 hPa 13 nubi sparse +24.1° perc. +24° Assenti 14.9 S max 15.9 Ostro 55 % 1017 hPa 16 nubi sparse +21.8° perc. +21.8° Assenti 10.2 S max 14.6 Ostro 70 % 1017 hPa 19 cielo coperto +20.3° perc. +20.6° Assenti 10.5 ESE max 19.2 Scirocco 85 % 1016 hPa 22 cielo coperto +20.6° perc. +21° Assenti 6.1 S max 19.2 Ostro 90 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:30

