Previsioni Meteo Modica: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Modica indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,5°C. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo completamente coperto nella mattina. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo un picco di circa 23,8°C a mezzogiorno. I venti saranno leggeri e provenienti principalmente da est, con una velocità che varierà tra i 3,9 km/h e i 13,4 km/h.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenziano una leggera diminuzione delle temperature nel pomeriggio, con valori che scenderanno fino a 20,4°C alle 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra l’86% e il 92%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo l’umidità attorno all’80%. La sera porterà un graduale abbassamento delle temperature, che si stabiliranno intorno ai 17,8°C. Le nubi sparse torneranno a far capolino, ma senza alcuna minaccia di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Modica nei prossimi giorni suggeriscono un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Domani e dopodomani, si assisterà a un leggero abbassamento delle temperature, ma senza variazioni significative nelle condizioni generali. Gli amanti del clima temperato troveranno in queste giornate un’ottima occasione per godere delle bellezze di Modica, pur tenendo presente che il cielo potrebbe rimanere coperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Modica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.3° perc. +18.2° Assenti 5.3 E max 6.1 Levante 76 % 1020 hPa 5 cielo coperto +18° perc. +17.8° Assenti 6 E max 6.7 Levante 74 % 1021 hPa 8 cielo coperto +21.9° perc. +21.7° Assenti 8.2 SE max 9.9 Scirocco 58 % 1022 hPa 11 cielo coperto +23.6° perc. +23.4° Assenti 11.5 SSE max 9.7 Scirocco 54 % 1021 hPa 14 cielo coperto +22.9° perc. +22.8° Assenti 12.6 SE max 12.5 Scirocco 59 % 1019 hPa 17 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° Assenti 6.8 ESE max 9.3 Scirocco 80 % 1020 hPa 20 cielo coperto +18.4° perc. +18.5° Assenti 6.3 ESE max 8.2 Scirocco 85 % 1021 hPa 23 cielo coperto +17.8° perc. +17.8° Assenti 5.2 ESE max 6.7 Scirocco 87 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.