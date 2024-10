Previsioni Meteo Modica: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Modica si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose e una temperatura che si manterrà su valori miti. Durante la notte, la pioggia moderata avrà un’intensità di 1.4mm, mentre nel corso della mattina il cielo rimarrà coperto, senza precipitazioni significative. Le temperature oscilleranno tra i 17,2°C e i 21°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 90%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 30km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con pioggia moderata e una temperatura di circa 18,7°C. Con il passare delle ore, la pioggia si attenuerà, lasciando spazio a un cielo coperto. La mattina si presenterà con temperature che saliranno fino a 21°C intorno alle 11:00, mentre il vento continuerà a soffiare da est con intensità variabile. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, senza possibilità di schiarite.

Durante il pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione verso le 17:00. Il cielo rimarrà coperto e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, intorno ai 14-16km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,3°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si attesterà attorno al 90%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con raffiche che potrebbero raggiungere i 21km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Modica nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma è possibile che nei giorni successivi si verifichino schiarite temporanee. Pertanto, chiunque si trovi a Modica dovrà prepararsi a una settimana di meteo variabile, con un’attenzione particolare alle possibili piogge e al vento.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +18.7° perc. +19° 0.28 mm 18 E max 27.8 Levante 91 % 1025 hPa 4 cielo coperto +18.9° perc. +19.2° prob. 40 % 21.6 E max 34 Levante 88 % 1024 hPa 7 cielo coperto +19.3° perc. +19.6° Assenti 25.7 ESE max 34.6 Scirocco 85 % 1025 hPa 10 cielo coperto +20.2° perc. +20.3° Assenti 21.8 ESE max 26.4 Scirocco 78 % 1027 hPa 13 cielo coperto +20.4° perc. +20.4° Assenti 16.3 ESE max 17.7 Scirocco 73 % 1026 hPa 16 cielo coperto +19.2° perc. +19.3° Assenti 14 E max 19.9 Levante 79 % 1026 hPa 19 cielo coperto +17.7° perc. +17.7° Assenti 13.2 ENE max 19.5 Grecale 86 % 1026 hPa 22 cielo coperto +17.3° perc. +17.4° Assenti 13.8 ENE max 21.2 Grecale 90 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:11

