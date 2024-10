Previsioni Meteo Modica: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Modica si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nelle ore mattutine. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno, con picchi che raggiungeranno i 21,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,1 km/h, garantendo una sensazione di benessere climatico. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 46% e il 79%.

Nella notte, Modica avrà poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con una percentuale che varierà dal 11% al 21%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da Nord Est, e non ci saranno precipitazioni.

Durante la mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 84% alle 07:00. Le temperature saliranno gradualmente, partendo da 15,2°C alle 06:00 fino a raggiungere i 21,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà progressivamente, passando dal 66% al 46%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una brezza gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole, e le temperature cominceranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, portandosi al 24% alle 14:00. Le condizioni di vento rimarranno simili a quelle della mattina, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

La sera si prevede serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 15,9°C a mezzanotte. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un cielo limpido e sereno. L’umidità si stabilizzerà attorno al 71%, mentre il vento continuerà a mantenersi leggero.

In conclusione, le previsioni del tempo per Modica nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e cieli sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate soleggiate e miti, con un clima ideale per passeggiate e gite.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Modica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

T (C°) Precipitazioni Prec. Vento (km/h) V (km/h) Umidità Pressione
2 poche nuvole +14.9° perc. +14.4° Assenti 6.6 NE max 6.8 Grecale 75 % 1023 hPa
5 poche nuvole +14.7° perc. +14° Assenti 7.5 ENE max 8.3 Grecale 69 % 1023 hPa
8 nubi sparse +18.8° perc. +18.2° Assenti 6.1 E max 7.6 Levante 54 % 1025 hPa
11 nubi sparse +21.4° perc. +20.8° Assenti 6.6 SSE max 6.3 Scirocco 46 % 1024 hPa
14 poche nuvole +21.1° perc. +20.5° Assenti 6.5 S max 8 Ostro 49 % 1023 hPa
17 poche nuvole +16.9° perc. +16.4° Assenti 1.6 S max 3.6 Ostro 70 % 1023 hPa
20 cielo sereno +16.3° perc. +15.9° Assenti 3.9 NE max 4.4 Grecale 71 % 1023 hPa
23 cielo sereno +15.9° perc. +15.4° Assenti 2.4 NNE max 2.6 Grecale 71 % 1023 hPa
Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 17:03

