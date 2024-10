Previsioni Meteo Modica: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre a Modica si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso. Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,4°C. La brezza leggera proveniente da est-sud-est accompagnerà la serata, mantenendo l’umidità attorno al 77%.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno da 16°C a 20,1°C. La brezza si farà sentire con una velocità che raggiungerà i 15 km/h, mentre l’umidità scenderà progressivamente fino al 53%. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la mattinata asciutta, ma con una sensazione di freschezza dovuta all’umidità presente nell’aria.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, oscillando tra 19,9°C e 17,1°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà coperto, e la brezza si manterrà costante, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 68%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15,9°C. Il cielo continuerà a essere coperto, e la brezza leggera da est accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 78%, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Modica nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori simili. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile prepararsi a giornate fresche e umide. Domani e dopodomani, le condizioni meteo continueranno a rimanere stabili, con cieli coperti e temperature che varieranno poco rispetto a quelle di Sabato.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Modica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.4° perc. +16° Assenti 5.8 ESE max 7.7 Scirocco 76 % 1023 hPa 4 cielo coperto +15.8° perc. +15.5° Assenti 6.4 E max 8.4 Levante 76 % 1023 hPa 7 cielo coperto +17.3° perc. +16.9° Assenti 8.2 E max 12.6 Levante 70 % 1024 hPa 10 cielo coperto +19.7° perc. +19.2° Assenti 14.7 SE max 15.4 Scirocco 55 % 1023 hPa 13 cielo coperto +19.9° perc. +19.4° Assenti 15.4 SE max 15.2 Scirocco 53 % 1022 hPa 16 cielo coperto +17.8° perc. +17.2° Assenti 14 ESE max 19.7 Scirocco 64 % 1022 hPa 19 cielo coperto +16.5° perc. +16° Assenti 10.8 E max 14.2 Levante 71 % 1023 hPa 22 cielo coperto +16° perc. +15.7° Assenti 11.2 E max 15 Levante 77 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 17:07

