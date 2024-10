Previsioni Meteo Modica: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 5 Ottobre a Modica si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la mattina, si registreranno valori di temperatura che varieranno tra i 19,1°C e i 23,2°C, con un vento moderato proveniente da Ovest-Nord Ovest. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, ma le temperature tenderanno a scendere leggermente, raggiungendo un massimo di 22,3°C. La sera porterà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 16,9°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che scenderà fino a 16,2°C. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1013 hPa, mentre l’umidità si aggirerà intorno all’80%.

Nella notte (00:00 – 05:00), Modica avrà cieli prevalentemente coperti, con temperature che varieranno tra 18,2°C e 16°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che raggiungeranno i 22,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina (06:00 – 12:00), il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 23,2°C entro le 10:00. Il vento si intensificherà, con velocità che toccheranno i 30,5 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 36%.

Nel pomeriggio (13:00 – 17:00), il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20,6°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità media di circa 32 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 60%.

La sera (18:00 – 23:00) porterà un cambiamento, con nubi sparse che inizieranno a coprire il cielo. Le temperature scenderanno fino a 16,2°C entro la mezzanotte. La velocità del vento si ridurrà, ma rimarrà comunque presente, con raffiche che raggiungeranno i 25,2 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Modica indicano una giornata prevalentemente serena, con temperature gradevoli e un vento moderato. Nei prossimi giorni, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni di temperatura. Gli amanti del sole potranno approfittare di questo Sabato per trascorrere del tempo all’aperto, mentre la sera offrirà un’atmosfera più fresca e piacevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Modica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18° perc. +17.9° Assenti 4.6 NO max 6.8 Maestrale 80 % 1013 hPa 4 nubi sparse +16.3° perc. +16° Assenti 13.4 ONO max 21 Maestrale 77 % 1012 hPa 7 cielo sereno +19.1° perc. +18.6° Assenti 16.3 ONO max 25.5 Maestrale 60 % 1014 hPa 10 cielo sereno +23.2° perc. +22.5° Assenti 27.5 ONO max 37.9 Maestrale 36 % 1013 hPa 13 cielo sereno +22.3° perc. +21.9° Assenti 30.9 O max 38.7 Ponente 49 % 1013 hPa 16 cielo sereno +19.4° perc. +19° Assenti 30.1 ONO max 42.1 Maestrale 61 % 1013 hPa 19 nubi sparse +17.3° perc. +16.8° Assenti 21.6 ONO max 37.4 Maestrale 67 % 1014 hPa 22 cielo coperto +16.7° perc. +16° Assenti 15.2 ONO max 23.3 Maestrale 61 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.