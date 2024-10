Previsioni Meteo Modugno: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Modugno indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nubi, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo prevalentemente coperto. Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole, ma la sera porterà nuovamente un cielo coperto. Le temperature si manterranno stabili, con valori che varieranno tra i 19°C e i 22,8°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo a Modugno si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 19,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 36%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Le temperature percepite si attesteranno attorno ai 18,8°C. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 19°C fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 94% entro le 08:00. Le temperature saliranno fino a 21°C intorno alle 09:00, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si manterrà attorno al 54%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che toccheranno il picco di 22,8°C intorno alle 13:00. La copertura nuvolosa scenderà al 15%, rendendo il clima più gradevole. Tuttavia, le nubi torneranno a farsi più fitte nel corso del pomeriggio, con un incremento della copertura nuvolosa fino al 75%.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,5°C. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 57%, e il vento si presenterà con intensità leggera, proveniente principalmente da Est. Le condizioni di meteo non prevedono precipitazioni, mantenendo la giornata asciutta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 13 Ottobre a Modugno suggeriscono una giornata variabile, con un inizio nuvoloso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno, per poi tornare a un cielo coperto in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 19°C e i 22°C, senza significativi cambiamenti nel meteo locale.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19° perc. +18.7° Assenti 2.8 NNO max 4.3 Maestrale 65 % 1018 hPa 4 nubi sparse +18.6° perc. +18.2° Assenti 3 O max 3.8 Ponente 67 % 1018 hPa 7 cielo coperto +19.4° perc. +19.1° Assenti 6.1 ONO max 7.2 Maestrale 62 % 1019 hPa 10 nubi sparse +21.7° perc. +21.3° Assenti 7.9 N max 8.5 Tramontana 51 % 1019 hPa 13 poche nuvole +22.8° perc. +22.4° Assenti 13.9 NNE max 11.7 Grecale 48 % 1017 hPa 16 nubi sparse +21.2° perc. +20.9° Assenti 10.5 NE max 10 Grecale 55 % 1018 hPa 19 cielo coperto +20.5° perc. +20.1° Assenti 4.8 ENE max 4.1 Grecale 57 % 1019 hPa 22 cielo coperto +19.9° perc. +19.5° Assenti 6.5 N max 7.3 Tramontana 59 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:10

