Previsioni Meteo Modugno: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

Le condizioni meteo di Domenica 6 Ottobre a Modugno si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da un cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la mattina, si registreranno valori di temperatura che si aggireranno intorno ai 21°C, con una leggera brezza proveniente da ovest-nord-ovest. Nel corso della giornata, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni. La sera porterà un incremento della nuvolosità, con possibilità di pioggia leggera, soprattutto nelle ore notturne.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 18,3°C. La brezza vivace, con velocità di 15,1 km/h, contribuirà a mantenere l’aria fresca. La probabilità di precipitazioni sarà alta, attorno al 79%, ma non si prevederanno eventi significativi.

Con l’arrivo della mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 21,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori di umidità che si attesteranno attorno al 49%. La brezza continuerà a soffiare con intensità moderata, rendendo la giornata piacevole per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con poche nuvole e temperature che si manterranno sui 20°C. Tuttavia, a partire dalle ore serali, il cielo inizierà a coprirsi, portando a un aumento della nuvolosità. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento.

La sera si preannuncia più umida, con un cielo che diventerà coperto e possibilità di pioggia leggera. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 19°C. La probabilità di pioggia aumenterà, con valori che si aggireranno attorno all’8%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli minimi previsti.

In conclusione, le previsioni meteo per Modugno indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli e temperature gradevoli, ma che si concluderà con un aumento della nuvolosità e possibilità di pioggia leggera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore deterioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle precipitazioni e temperature in calo. Sarà quindi consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.3° perc. +18° prob. 24 % 13 NO max 18.4 Maestrale 69 % 1012 hPa 4 poche nuvole +17.5° perc. +17.2° prob. 30 % 15.8 ONO max 23.4 Maestrale 71 % 1012 hPa 7 cielo sereno +18.4° perc. +18° prob. 14 % 14.8 ONO max 19.9 Maestrale 65 % 1013 hPa 10 cielo sereno +20.9° perc. +20.4° prob. 6 % 15.7 NO max 18.4 Maestrale 51 % 1013 hPa 13 poche nuvole +21.5° perc. +21.1° prob. 1 % 17.2 N max 18.9 Tramontana 52 % 1013 hPa 16 poche nuvole +19.8° perc. +19.5° Assenti 15 NNE max 14.9 Grecale 64 % 1013 hPa 19 nubi sparse +19.2° perc. +19° prob. 8 % 7.4 NE max 6.8 Grecale 66 % 1015 hPa 22 pioggia leggera +19.1° perc. +18.8° 0.12 mm 4.8 ENE max 4.9 Grecale 67 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:21

