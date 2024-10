Previsioni Meteo Modugno: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Modugno di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 21,8°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 25,3°C intorno a mezzogiorno. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che si manterrà alta per gran parte della giornata. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da sud-est, con raffiche che potrebbero raggiungere i 30,7 km/h in serata.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si manterrà attorno ai 21,8°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 55%, e il vento soffierà leggermente da est, con velocità di circa 2,2 km/h. Con il passare delle ore, la situazione non cambierà significativamente, e la temperatura scenderà solo di poco, mantenendosi sopra i 21°C.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto e la temperatura salirà progressivamente, raggiungendo i 25,3°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si manterrà attorno all’86%, mentre i venti si faranno più sostenuti, con velocità che toccheranno i 13,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 52%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 24,4°C. Il cielo rimarrà coperto, ma si potranno osservare delle schiarite. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 25,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 52%, creando un clima fresco ma non sgradevole.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo continuerà a mostrare un cielo coperto con nubi sparse. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 21,2°C. I venti si faranno più intensi, con velocità che potrebbero raggiungere i 30,7 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando a toccare il 67%, rendendo l’aria più umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Modugno nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente coperto anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori miti. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere un miglioramento delle condizioni meteo, mentre chi preferisce un clima fresco e nuvoloso troverà soddisfazione nelle giornate a venire.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Modugno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.7° perc. +21.4° Assenti 8.4 ESE max 11.2 Scirocco 56 % 1020 hPa 4 cielo coperto +21.5° perc. +21.1° Assenti 1.9 ESE max 4.6 Scirocco 54 % 1021 hPa 7 cielo coperto +22° perc. +21.6° Assenti 13.2 SE max 25.4 Scirocco 52 % 1020 hPa 10 cielo coperto +24.1° perc. +23.9° Assenti 13.4 SSE max 18.6 Scirocco 49 % 1021 hPa 13 cielo coperto +25° perc. +24.8° Assenti 14.8 SE max 18 Scirocco 51 % 1019 hPa 16 cielo coperto +23.6° perc. +23.4° Assenti 15.8 SE max 25.8 Scirocco 54 % 1019 hPa 19 nubi sparse +21.9° perc. +21.6° Assenti 14.6 S max 29.1 Ostro 58 % 1019 hPa 22 nubi sparse +21.2° perc. +21.2° Assenti 15.3 SSE max 30.4 Scirocco 66 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.