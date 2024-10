Previsioni Meteo Modugno: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Modugno indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100% nelle prime ore, per poi diminuire leggermente al mattino.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che si presenteranno e temperature che saliranno fino a 22,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,7 km/h e i 6,4 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali e nord-orientali. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, attorno al 52-67%, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 10,5 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente est. Non si prevedono precipitazioni significative, con il tasso di umidità che varierà tra il 54% e il 59%.

La sera porterà con sé un cielo nuovamente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,9°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 60-62%. La pressione atmosferica si manterrà stabile, intorno ai 1023 hPa, segno di condizioni meteorologiche relativamente tranquille.

In conclusione, le previsioni del tempo per Modugno nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Si prevede che il fine settimana possa portare qualche variazione, ma attualmente non si intravedono segnali di cambiamenti significativi. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto, sebbene sia consigliabile tenere a mente la possibilità di nuvole persistenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Modugno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 16:53

