Previsioni Meteo Modugno: il bollettino per il weekend 1 – 3 Novembre

Venerdì 1 Novembre si presenterà con un cielo sereno durante la notte, con temperature che varieranno da 17,3°C a 16,3°C. La mattina, il cielo rimarrà sereno, con un aumento delle temperature fino a 20,6°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un progressivo aumento della copertura nuvolosa, raggiungendo il 91%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C. Sabato 2 Novembre, il cielo sarà coperto con temperature che scenderanno a 16,1°C. Domenica 3 Novembre, si prevede un cielo prevalentemente sereno con temperature attorno ai 16,4°C. Il weekend sarà caratterizzato da condizioni variabili, ma con temperature miti.

Venerdì 1 Novembre

Durante la notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,3°C alle 00:00, scendendo leggermente a 16,3°C alle 05:00. La temperatura percepita rimarrà simile, oscillando tra 17°C e 15,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori che varieranno da 9,5 km/h a 11,7 km/h, proveniente principalmente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che saliranno fino a 20,6°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 41% alle 12:00. La velocità del vento rimarrà costante, oscillando tra 10,3 km/h e 11,3 km/h, con direzione prevalentemente da Nord. L’umidità si manterrà attorno al 51%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, passando a cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91% alle 13:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione fino a 18,5°C alle 17:00. La velocità del vento si attesterà tra 10,7 km/h e 12,1 km/h, mantenendo una direzione costante da Nord. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 72%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a 17,5°C alle 23:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 92%. La velocità del vento diminuirà leggermente, oscillando tra 5,5 km/h e 8,8 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante a 1023 hPa.

Sabato 2 Novembre

Nella notte di Sabato 2 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 91%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,2°C alle 00:00, scendendo a 16,1°C entro le 05:00. La temperatura percepita varierà tra 16,8°C e 15,3°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si muoveranno tra 7,8 km/h e 10,1 km/h, proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo presenterà nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 20,3°C alle 12:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 24%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo valori fino a 14 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 51%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19,5°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 26%. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra 15,6 km/h e 16,4 km/h, con direzione prevalentemente da Nord. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 69%.

Nella sera, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che scenderanno a 16,6°C alle 23:00. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, attorno al 17%. La velocità del vento si attesterà tra 15,4 km/h e 16,1 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1022 hPa.

Domenica 3 Novembre

Durante la notte di Domenica 3 Novembre, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa del 15%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,4°C alle 00:00, scendendo a 15,7°C entro le 05:00. La temperatura percepita varierà tra 16,1°C e 15,4°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con valori che si muoveranno tra 15,9 km/h e 16,9 km/h, proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo presenterà nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 19,2°C alle 10:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 49%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo valori fino a 20,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 58%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, passando a cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% alle 13:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione fino a 18°C alle 16:00. La velocità del vento si attesterà tra 15,6 km/h e 20,4 km/h, mantenendo una direzione costante da Nord. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 67%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a 16,4°C alle 23:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 98%. La velocità del vento diminuirà leggermente, oscillando tra 11 km/h e 15,3 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante a 1023 hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Modugno si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da un cielo sereno che si trasformerà in coperto nel pomeriggio. Sabato, le condizioni miglioreranno temporaneamente, con un cielo che si schiarirà, mentre Domenica porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno miti, rendendo il weekend ideale per attività all’aperto, sebbene si consiglia di tenere d’occhio l’evoluzione delle condizioni meteo, soprattutto per Domenica.

