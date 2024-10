Previsioni Meteo Modugno: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 27 Ottobre, Modugno si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno tra i 18,7°C e i 23°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. La velocità del vento si attesterà intorno ai 12-15 km/h, proveniente principalmente da Sud e Sud-Est, con occasionali raffiche più intense.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 18,7°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 95%, e l’umidità si manterrà attorno al 71%. Con l’avanzare delle ore, le nuvole si faranno più sparse, ma la temperatura percepita rimarrà simile a quella reale, attestandosi intorno ai 18,5°C.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 22,3°C entro le ore 10:00. La brezza tesa, con velocità di circa 12-15 km/h, contribuirà a mantenere un clima gradevole nonostante l’alta umidità, che si attesterà attorno al 51%.

Il pomeriggio continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature che toccheranno il picco di 23°C intorno alle ore 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che raggiungeranno il 98%. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 46-57%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che non supererà i 15 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a schiarirsi leggermente, passando a nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo circa 19°C alle ore 20:00. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 74%, mentre la velocità del vento si ridurrà, mantenendosi intorno ai 6-10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Modugno indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Modugno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.5° perc. +18.3° Assenti 11.6 S max 26.4 Ostro 73 % 1022 hPa 4 nubi sparse +18.3° perc. +18.1° Assenti 11.5 SSE max 26.9 Scirocco 74 % 1022 hPa 7 cielo coperto +19.1° perc. +18.9° Assenti 14.2 SSE max 30 Scirocco 70 % 1023 hPa 10 cielo coperto +22.3° perc. +21.9° Assenti 14.2 SSE max 20.3 Scirocco 51 % 1023 hPa 13 cielo coperto +22.9° perc. +22.5° Assenti 13.4 SSE max 16.5 Scirocco 46 % 1022 hPa 16 cielo coperto +21.1° perc. +20.8° Assenti 13.8 SSE max 17.9 Scirocco 57 % 1023 hPa 19 nubi sparse +19.8° perc. +19.7° Assenti 10.5 S max 16.3 Ostro 70 % 1024 hPa 22 nubi sparse +19.1° perc. +19° Assenti 7.4 SSO max 11.9 Libeccio 74 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 16:51

