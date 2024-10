Previsioni Meteo Modugno: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Modugno indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo coperto e piogge leggere, mentre nel corso della mattina si assisterà a un miglioramento, con cieli sereni e temperature in aumento. Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con poche nuvole e temperature che raggiungeranno il picco. La sera porterà un ritorno di nubi sparse, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di +21,9°C e una leggera pioggia che si manifesterà intorno all’1:00, con una probabilità di precipitazioni del 4%. La velocità del vento sarà di circa 12,1 km/h da Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 24,8 km/h. Con il passare delle ore, la situazione meteo non subirà grandi variazioni, mantenendo un cielo coperto fino alle prime luci dell’alba.

Durante la mattina, a partire dalle 7:00, il cielo si schiarirà, portando condizioni di cielo sereno e temperature che saliranno fino a +23,6°C alle 8:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19,5 km/h da Sud Ovest, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 0%. Questo trend di bel tempo continuerà fino a mezzogiorno, quando si registreranno nubi sparse e una temperatura di +26,6°C.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà piacevole con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 26°C. Le nuvole saranno presenti in modo sporadico, con una copertura nuvolosa che non supererà il 31%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9,9 km/h, garantendo una sensazione di freschezza. Le condizioni meteo favorevoli continueranno fino alle ore serali.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con un cielo che si presenterà coperto intorno alle 19:00, quando la temperatura scenderà a +23,4°C. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento si ridurrà, attestandosi attorno ai 7,3 km/h. Le temperature continueranno a scendere lentamente fino a raggiungere i +22°C a mezzanotte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Modugno nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un’alternanza di sole e nuvole. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con possibilità di qualche pioggia leggera solo nel fine settimana. Pertanto, si consiglia di approfittare di questa giornata di bel tempo per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Modugno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21.9° perc. +21.8° 0.25 mm 10 SSO max 28.4 Libeccio 64 % 1011 hPa 4 nubi sparse +21.2° perc. +21.1° prob. 48 % 7.8 S max 13.4 Ostro 65 % 1010 hPa 7 cielo sereno +22.4° perc. +22.1° Assenti 16.8 SO max 31.5 Libeccio 54 % 1012 hPa 10 nubi sparse +25.6° perc. +25.3° Assenti 9.1 OSO max 19.1 Libeccio 43 % 1011 hPa 13 cielo sereno +26.7° perc. +26.6° Assenti 5.2 E max 18.4 Levante 40 % 1010 hPa 16 nubi sparse +25.2° perc. +25.1° Assenti 13.5 SE max 24.1 Scirocco 50 % 1009 hPa 19 cielo coperto +23.4° perc. +23.3° Assenti 13.2 SSO max 23.1 Libeccio 56 % 1009 hPa 22 nubi sparse +22.3° perc. +22.2° Assenti 5.1 SO max 9.7 Libeccio 59 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:17

