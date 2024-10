Previsioni Meteo Mola di Bari: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Mola di Bari indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere durante le ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19°C e i 22°C, mentre il vento soffierà moderato da sud-est, con raffiche che potrebbero raggiungere i 30 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno all’80%, rendendo l’aria leggermente afosa.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si aggirerà attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e si registrerà una brezza tesa con velocità del vento di circa 15 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 70%, ma non si prevedono eventi significativi.

Nella mattina, la situazione non subirà sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 22°C intorno alle 10:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15 km/h, mentre la probabilità di pioggia sarà contenuta, con valori che non supereranno il 21%. L’umidità continuerà a essere elevata, intorno al 70%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con la possibilità di piogge leggere tra le 12:00 e le 14:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, mentre il vento si presenterà moderato, con velocità di circa 15 km/h. La probabilità di pioggia sarà più alta, con valori che raggiungeranno il 20%. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 72%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una diminuzione della probabilità di pioggia. Il vento si farà più leggero, con velocità che scenderanno a 8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mola di Bari nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Martedì e mercoledì si prevede un cielo più sereno e temperature in aumento, rendendo le giornate più gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.1° perc. +19.3° prob. 10 % 15.5 SE max 28.5 Scirocco 85 % 1026 hPa 4 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° prob. 20 % 18 ESE max 31 Scirocco 79 % 1026 hPa 7 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° prob. 7 % 16.8 ESE max 28.8 Scirocco 75 % 1027 hPa 10 cielo coperto +22° perc. +22.1° prob. 21 % 14.9 ESE max 20.1 Scirocco 69 % 1028 hPa 13 pioggia leggera +21.8° perc. +21.9° 0.14 mm 15.3 ESE max 18.6 Scirocco 71 % 1026 hPa 16 cielo coperto +20.8° perc. +20.9° prob. 14 % 14 ESE max 19.9 Scirocco 76 % 1026 hPa 19 cielo coperto +20.3° perc. +20.5° Assenti 9.9 SSE max 16.4 Scirocco 82 % 1027 hPa 22 cielo coperto +19.9° perc. +20.1° Assenti 7.5 SSE max 10.6 Scirocco 84 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 17:57

