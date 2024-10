Previsioni Meteo Mola di Bari: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mola di Bari di Venerdì 4 Ottobre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da cieli coperti a momenti di sereno. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 25°C, accompagnate da un vento forte proveniente da sud. Con l’arrivo della mattina, le temperature si manterranno stabili, con picchi di 25,9°C e una graduale diminuzione della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il clima si presenterà più mite, con temperature che scenderanno fino a 22,5°C e una prevalenza di nubi sparse. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20,9°C, mantenendo una leggera brezza.

Durante la notte, le condizioni meteo a Mola di Bari saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una temperatura di 25°C e una percezione di 25,4°C. La velocità del vento raggiungerà i 32,9 km/h, creando un’atmosfera di vento forte. La probabilità di precipitazioni sarà del 74%, ma non si registreranno piogge significative.

Nella mattina, il cielo si presenterà ancora coperto, ma con una leggera diminuzione della temperatura a 23,7°C. Il vento continuerà a soffiare da sud-ovest a 18,3 km/h, con una probabilità di pioggia che scenderà al 39%. Le condizioni miglioreranno ulteriormente, con l’arrivo di nubi sparse e poche nuvole, portando a temperature che toccheranno i 25,9°C entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, ci si aspetterà un clima più fresco, con temperature che scenderanno fino a 22,5°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, mentre la velocità del vento si attenuerà a 7,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 56%, contribuendo a un’atmosfera gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20,9°C. Le condizioni meteo rimarranno stabili, con poche nuvole e una leggera brezza che accompagnerà la notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mola di Bari nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una giornata di Venerdì caratterizzata da nubi sparse e temperature gradevoli, ci si aspetta un weekend con cieli sereni e temperature in ulteriore aumento. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Mola di Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +25° perc. +25.3° prob. 42 % 32.1 S max 50.2 Ostro 67 % 1004 hPa 4 pioggia leggera +23.6° perc. +23.7° 0.14 mm 19.3 SSO max 35.4 Libeccio 67 % 1004 hPa 7 nubi sparse +24.5° perc. +24.6° prob. 4 % 18.6 OSO max 28.2 Libeccio 61 % 1007 hPa 10 poche nuvole +25.8° perc. +25.6° prob. 4 % 14.7 ONO max 25.6 Maestrale 45 % 1007 hPa 13 nubi sparse +25.4° perc. +25.1° Assenti 13 N max 18.8 Tramontana 45 % 1006 hPa 16 poche nuvole +23° perc. +22.8° Assenti 9.2 E max 12.8 Levante 55 % 1009 hPa 19 nubi sparse +21.8° perc. +21.4° Assenti 11.6 SO max 17.3 Libeccio 51 % 1010 hPa 22 poche nuvole +21.1° perc. +20.6° Assenti 14.8 O max 24.6 Ponente 50 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:23

