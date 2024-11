Previsioni Meteo Mola di Bari: il bollettino per il weekend 1 – 3 Novembre

MeteoWeb

Venerdì 1 Novembre si presenterà con un cielo sereno durante la notte, con temperature intorno ai +18,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, non superando il 3%. Nella mattina, si registreranno nubi sparse e una temperatura che salirà fino a +19,9°C. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo un’87% di copertura nuvolosa. Sabato 2 Novembre inizierà con un cielo coperto e temperature di +17,7°C. La mattina porterà un miglioramento, con temperature che saliranno a +19,6°C. Domenica 3 Novembre, il cielo sarà nuvoloso, con temperature che si aggireranno intorno ai +17,8°C.

Venerdì 1 Novembre

Durante la notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +18,2°C alle 00:00, scendendo leggermente a +17,3°C entro le 03:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 3%. La velocità del vento varierà tra i 14,1 km/h e i 15,4 km/h, proveniente principalmente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 81%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si registreranno nubi sparse con una temperatura che salirà fino a +19,9°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 39% e la velocità del vento si manterrà costante attorno ai 15 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 66%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 87% alle 15:00. La temperatura massima si stabilirà attorno ai 19,9°C, mentre la velocità del vento si ridurrà a circa 14,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità aumenterà fino al 70%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai +18,2°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 94% e la velocità del vento si attesterà attorno ai 12 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’80%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Sabato 2 Novembre

La notte di Sabato 2 Novembre inizierà con un cielo coperto e una temperatura di +17,7°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, attorno all’87%, e la velocità del vento si manterrà sui 11,2 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’80%, creando un clima piuttosto fresco.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con la presenza di poche nuvole alle 01:00 e nubi sparse a partire dalle 07:00. La temperatura salirà fino a +19,6°C entro le 12:00, mentre la copertura nuvolosa si attesterà attorno al 32%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 20,1 km/h. L’umidità scenderà al 67%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con una temperatura massima di +19,6°C alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 10%, e la velocità del vento si attesterà attorno ai 21,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 69%.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, con temperature che si aggireranno intorno ai +18,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 36%, mentre la velocità del vento si manterrà sui 23,7 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 76%, creando un clima fresco e piacevole.

Domenica 3 Novembre

La notte di Domenica 3 Novembre inizierà con poche nuvole e una temperatura di +17,2°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 19%, e la velocità del vento si attesterà sui 20,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’80%.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a +19,5°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 59%, mentre la velocità del vento si manterrà sui 21,4 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi al 65%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 92% alle 13:00. La temperatura massima si stabilirà attorno ai 19,4°C, mentre la velocità del vento si attesterà sui 19,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà al 62%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai +17,8°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e la velocità del vento si manterrà sui 19,5 km/h. L’umidità si attesterà al 70%, creando un’atmosfera umida e fresca.

In conclusione, il fine settimana a Mola di Bari si preannuncia variabile, con un Venerdì inizialmente sereno che si trasformerà in un Sabato più soleggiato e una Domenica caratterizzata da un cielo nuvoloso. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di Sabato per godere di un clima più mite, mentre Domenica potrebbe richiedere un abbigliamento più pesante a causa dell’aumento della copertura nuvolosa e dell’umidità.

