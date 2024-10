Previsioni Meteo Mola di Bari: tutti i dettagli per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Giovedì 24 Ottobre, Mola di Bari si troverà a vivere condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con un cielo coperto che caratterizzerà gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 19,2°C e 22,4°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 60-72%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Sud e Sud Est, con velocità che varieranno tra 4,7 km/h e 9,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 19,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 74%, mentre i venti soffieranno leggeri da Sud-Sud Est. Con l’avanzare della notte, il cielo diventerà completamente coperto, mantenendo una temperatura percepita di circa 19,5°C.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che salirà fino a 22°C entro le ore centrali. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 58%. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con una direzione prevalentemente da Est e Nord Est. Non si registreranno precipitazioni, garantendo una mattinata asciutta.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 20,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti continueranno a soffiare con intensità leggera. Anche in questa fascia oraria non si prevedono piogge, mantenendo la giornata asciutta e stabile.

La sera porterà con sé temperature simili a quelle del pomeriggio, con valori che si aggireranno attorno ai 20°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità si manterrà attorno al 65%. I venti continueranno a essere leggeri, senza variazioni significative rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mola di Bari indicano una giornata di Giovedì 24 Ottobre caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento della situazione meteo per poter godere di cieli sereni e temperature più elevate.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Mola di Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.6° perc. +19.4° Assenti 5.5 SSE max 6.1 Scirocco 69 % 1026 hPa 4 cielo coperto +19.3° perc. +19.2° Assenti 6.7 SSE max 7.7 Scirocco 71 % 1026 hPa 7 cielo coperto +20.2° perc. +20° Assenti 5.6 SSE max 7.9 Scirocco 69 % 1027 hPa 10 cielo coperto +22° perc. +21.8° Assenti 4.5 E max 4.4 Levante 60 % 1027 hPa 13 cielo coperto +22.2° perc. +22° Assenti 9.6 ENE max 7.9 Grecale 60 % 1026 hPa 16 cielo coperto +20.5° perc. +20.3° Assenti 8.1 E max 9.3 Levante 66 % 1026 hPa 19 cielo coperto +20.2° perc. +20° Assenti 5.4 SE max 7 Scirocco 65 % 1025 hPa 22 cielo coperto +19.9° perc. +19.8° Assenti 3.8 SSE max 5.3 Scirocco 71 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.