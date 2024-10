Previsioni Meteo Mola di Bari: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Mola di Bari indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 23,6°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà attorno al 60%.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con cielo ancora coperto e temperature che si aggireranno tra i 23,0°C e i 23,9°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 24,4 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord – Nord Ovest. L’umidità rimarrà stabile, intorno al 55%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 21,9°C alle 15:00. La brezza si farà sentire, con velocità del vento che varierà tra i 19,2 km/h e i 22,9 km/h. L’umidità aumenterà, toccando il 63%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento continuerà a soffiare da Nord – Nord Ovest, con una velocità di circa 11,3 km/h. L’umidità si manterrà elevata, raggiungendo il 71%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mola di Bari nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un’alternanza di momenti di sole e nuvolosità. Domani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un miglioramento con cieli più sereni. Sarà importante monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un possibile aumento delle temperature nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Mola di Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +23.3° perc. +23.3° Assenti 10.7 OSO max 22.7 Libeccio 60 % 1007 hPa 4 cielo coperto +23.5° perc. +23.4° Assenti 15.8 OSO max 29.7 Libeccio 60 % 1007 hPa 7 cielo coperto +23.3° perc. +23.3° Assenti 18.1 ONO max 27.9 Maestrale 62 % 1009 hPa 10 cielo coperto +23.9° perc. +23.8° Assenti 21.9 NO max 25.4 Maestrale 55 % 1011 hPa 13 cielo sereno +22.8° perc. +22.7° Assenti 22.2 N max 25.1 Tramontana 57 % 1011 hPa 16 nubi sparse +21.2° perc. +21.1° Assenti 15.9 N max 20.8 Tramontana 67 % 1012 hPa 19 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° Assenti 11.3 NNO max 15.9 Maestrale 71 % 1014 hPa 22 nubi sparse +20.3° perc. +20.3° Assenti 14.5 NO max 19.9 Maestrale 73 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:12

