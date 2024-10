Previsioni Meteo Mola di Bari: tutti i dettagli per la prossima settimana 28 – 31 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 28 Ottobre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e una copertura nuvolosa del 84%, con temperature attorno ai +18,7°C. Il vento soffierà da Sud a 7 km/h. Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà al 99%, con temperature che raggiungeranno i +20,8°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature tra +20,8°C e +19,3°C. Martedì, il cielo sarà completamente coperto, con temperature simili. Mercoledì e Giovedì, si prevede un cielo sereno, con temperature che varieranno tra +17°C e +21°C e condizioni di vento moderate. Non sono previste precipitazioni significative.

Lunedì 28 Ottobre

Nella notte di Lunedì 28 Ottobre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 84%. La temperatura si attesterà attorno ai +18,7°C, con una temperatura percepita di +18,8°C. La velocità del vento sarà di 7 km/h proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 10,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +19,1°C alle 07:00 e i +20,8°C alle 10:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12 km/h alle 11:00, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord-Nord Ovest. L’umidità scenderà al 66% intorno alle 10:00, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1024 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da +20,8°C a +19,3°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 10-13 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 14 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 81% alle 17:00. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno a +18,9°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di circa 12-13 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno all’87%. La pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1024 hPa.

Martedì 29 Ottobre

Nella notte di Martedì 29 Ottobre, il cielo sarà coperto al 100%, con temperature che si aggireranno attorno ai +18,7°C. La velocità del vento sarà di 12,7 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 17,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo passerà a nubi sparse con una copertura nuvolosa che scenderà al 48%. Le temperature saliranno fino a +19,7°C alle 09:00 e raggiungeranno i +20,3°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, toccando i 15,6 km/h alle 10:00. L’umidità si manterrà attorno al 70%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse e le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +19,7°C alle 15:00. La velocità del vento si manterrà tra i 16-17 km/h, con un’umidità che aumenterà fino all’83% alle 17:00. Non si prevedono precipitazioni.

Nella sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a cielo sereno. Le temperature scenderanno a +18,5°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di circa 13 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno all’86%.

Mercoledì 30 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 30 Ottobre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 17%. Le temperature si attesteranno attorno ai +18,1°C, con una temperatura percepita di +18,2°C. La velocità del vento sarà di 12,5 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 17,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che scenderà al 2%. Le temperature saliranno fino a +19,9°C alle 11:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,2 km/h alle 09:00. L’umidità si manterrà bassa, attorno al 68%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +19,5°C alle 15:00. La velocità del vento si manterrà tra i 16-17 km/h, con un’umidità che aumenterà fino all’83% alle 17:00. Non si prevedono precipitazioni.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno e le temperature scenderanno a +18,4°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di circa 15,8 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno all’85%.

Giovedì 31 Ottobre

Nella notte di Giovedì 31 Ottobre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature si attesteranno attorno ai +17,8°C, con una temperatura percepita di +17,7°C. La velocità del vento sarà di 15,8 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 22,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere sereno con una copertura nuvolosa che rimarrà bassa, attorno al 6%. Le temperature saliranno fino a +19°C alle 09:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16,8 km/h alle 09:00. L’umidità si manterrà attorno al 73%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +19,4°C alle 10:00. La velocità del vento si manterrà tra i 16-17 km/h, con un’umidità che aumenterà fino all’80% alle 16:00. Non si prevedono precipitazioni.

Nella sera, il cielo continuerà a essere sereno e le temperature scenderanno a +18,4°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di circa 15,8 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno all’85%.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima prevalentemente sereno e temperato, con temperature che varieranno tra i +17°C e i +21°C. Le condizioni di vento saranno moderate, con una leggera umidità che accompagnerà le serate. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.