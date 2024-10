Previsioni Meteo Molfetta: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Molfetta di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con qualche schiarita nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 21,5°C e 24,8°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 28,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%, creando una sensazione di calore, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si stabilizzerà intorno ai 21,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da Est a una velocità di circa 7,4 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica si manterrà sui 1021 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 22,8°C entro le 08:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 15,7 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 50%. Le condizioni di copertura nuvolosa si manterranno elevate, con valori che varieranno dal 99% al 90%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature toccheranno il picco di 24,8°C intorno alle 12:00 e si stabilizzeranno attorno ai 24,2°C alle 15:00. La ventilazione sarà più intensa, con raffiche che potranno arrivare fino a 28,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 58%, rendendo il clima piacevole ma leggermente afoso.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con il cielo che si presenterà ancora con nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a circa 21,8°C alle 23:00. La ventilazione rimarrà attiva, con velocità intorno ai 15,7 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 68%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1018 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Molfetta nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una ventilazione moderata. Si prevede un miglioramento delle condizioni meteo per il fine settimana, con un aumento delle schiarite e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Molfetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.5° perc. +21.4° Assenti 10.4 ESE max 13.3 Scirocco 63 % 1020 hPa 4 cielo coperto +21.4° perc. +21.2° Assenti 9.5 ESE max 10.6 Scirocco 63 % 1020 hPa 7 cielo coperto +22.2° perc. +22° Assenti 15.6 SE max 25.7 Scirocco 57 % 1020 hPa 10 cielo coperto +24.4° perc. +24.2° Assenti 13 SSE max 16.6 Scirocco 50 % 1020 hPa 13 nubi sparse +24.8° perc. +24.8° Assenti 19.2 ESE max 22.2 Scirocco 55 % 1019 hPa 16 cielo coperto +23.7° perc. +23.7° Assenti 20.8 SE max 28.8 Scirocco 59 % 1018 hPa 19 poche nuvole +22.3° perc. +22.1° Assenti 15.3 SSE max 24.6 Scirocco 60 % 1019 hPa 22 nubi sparse +21.9° perc. +21.9° Assenti 16.2 SSE max 26 Scirocco 66 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:05

