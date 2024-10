Previsioni Meteo Molfetta: tutti i dettagli per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Molfetta di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,8°C e i 21,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 68%, creando una sensazione di calore percepita che sarà leggermente inferiore rispetto ai valori reali.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 20°C. La brezza leggera proveniente da Est-Sud Est garantirà una certa stabilità atmosferica, con umidità che si manterrà attorno al 66%. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la notte tranquilla.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 21,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che varieranno tra i 1 km/h e i 7,3 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, ma non si prevedono piogge, permettendo di godere di una mattinata serena nonostante la copertura nuvolosa.

Il pomeriggio presenterà condizioni simili, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,6°C. Il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 10,3 km/h, mantenendo comunque una sensazione di freschezza. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità continuerà a rimanere elevata, intorno al 68%.

Con l’arrivo della sera, le temperature si attesteranno sui 20,2°C, mantenendo un clima mite. Il cielo rimarrà coperto, e il vento continuerà a soffiare leggermente, senza variazioni significative. L’umidità si manterrà costante, contribuendo a una sensazione di calore percepita che sarà simile a quella reale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Molfetta indicano una giornata di Giovedì 24 Ottobre caratterizzata da un cielo coperto e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che non subiranno grandi variazioni. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze della città, mentre chi cerca il sole dovrà attendere un miglioramento delle condizioni meteorologiche nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Molfetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.1° perc. +20° Assenti 6.6 ESE max 7.5 Scirocco 67 % 1026 hPa 4 cielo coperto +19.9° perc. +19.7° Assenti 6.7 SE max 7.6 Scirocco 68 % 1026 hPa 7 cielo coperto +20.4° perc. +20.3° Assenti 2.6 SE max 4.5 Scirocco 67 % 1027 hPa 10 cielo coperto +21.6° perc. +21.5° Assenti 4.3 NNE max 4.1 Grecale 62 % 1027 hPa 13 cielo coperto +21.6° perc. +21.5° prob. 1 % 9 ENE max 7 Grecale 62 % 1026 hPa 16 cielo coperto +20.6° perc. +20.5° prob. 4 % 10.3 ENE max 11.7 Grecale 68 % 1026 hPa 19 cielo coperto +20.4° perc. +20.3° Assenti 7.5 ESE max 8.4 Scirocco 68 % 1025 hPa 22 cielo coperto +20.2° perc. +20° Assenti 4 E max 5 Levante 68 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 16:55

