Previsioni Meteo Mondragone: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Mondragone indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 21,9°C durante le ore centrali della giornata. La ventilazione sarà prevalentemente leggera, con raffiche che non supereranno i 14,4 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 66%, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Nella notte, le condizioni meteorologiche presenteranno un cielo inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto nelle ore successive, con una temperatura percepita che scenderà fino a 16,6°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 4,7 km/h, con direzione prevalentemente settentrionale.

Durante la mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con un cielo che si presenterà sereno fino a 11:00, quando si registrerà la temperatura massima di 21,9°C. La ventilazione sarà leggera, con una velocità che varierà tra i 2,9 km/h e i 11 km/h. L’umidità diminuirà progressivamente, raggiungendo il 51% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più presenti. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. Il vento continuerà a soffiare da ovest, mantenendo una velocità moderata di circa 12 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 18°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 70%, e il vento si farà più leggero, con velocità che non supereranno i 6,8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Mondragone suggeriscono una giornata complessivamente gradevole, con temperature miti e una leggera ventilazione. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge sporadiche. Pertanto, sarà opportuno monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Mondragone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° Assenti 4.7 NNO max 6.2 Maestrale 76 % 1019 hPa 3 cielo coperto +16.9° perc. +16.6° Assenti 4.7 NNE max 6.2 Grecale 74 % 1018 hPa 6 nubi sparse +17° perc. +16.7° Assenti 4.5 N max 5.9 Tramontana 74 % 1019 hPa 9 cielo sereno +20.3° perc. +19.9° Assenti 3.5 OSO max 5.3 Libeccio 59 % 1020 hPa 12 cielo sereno +21.9° perc. +21.4° Assenti 11 OSO max 13 Libeccio 51 % 1019 hPa 15 nubi sparse +21° perc. +20.7° Assenti 13.1 OSO max 14.4 Libeccio 57 % 1018 hPa 18 cielo coperto +19.3° perc. +19° Assenti 6.6 ONO max 9.2 Maestrale 66 % 1019 hPa 21 cielo coperto +18.4° perc. +18.1° Assenti 5 NNO max 7.6 Maestrale 70 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.