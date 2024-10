Previsioni Meteo Mondragone: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Mondragone indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi e schiarite, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, mentre nella mattina si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con cieli sereni e temperature in aumento. Nel pomeriggio, le nubi torneranno a farsi più presenti, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà nuovamente un cielo coperto, mantenendo le temperature su livelli gradevoli.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 91% e una temperatura di +17,6°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, a +17,4°C, con una leggera brezza proveniente da Nord. Man mano che si avanzerà verso le prime ore del giorno, la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 98% alle 01:00, con una temperatura che scenderà a +17,2°C. Le condizioni rimarranno simili fino alle 05:00, quando si registrerà una temperatura di +16,3°C e una diminuzione della copertura nuvolosa.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si schiarirà, passando a nubi sparse e temperature che saliranno fino a +22,2°C entro le 12:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria piacevole. Le condizioni di sereno si manterranno fino a metà giornata, permettendo di godere di un clima mite e soleggiato.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C verso le 18:00. Non si prevedono precipitazioni, e il vento rimarrà moderato, con velocità comprese tra 5 e 10 km/h.

La sera si presenterà con un cielo nuovamente coperto, mantenendo le temperature stabili attorno ai 19°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata gradevole, ma con una sensazione di umidità crescente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lunedì 14 Ottobre a Mondragone evidenziano una giornata che inizierà con cieli sereni e temperature miti, per poi evolversi verso un pomeriggio nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere, ma le temperature rimarranno generalmente gradevoli. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questo inizio di settimana un’ottima occasione per godere di attività all’aperto, prima dell’arrivo di condizioni più instabili.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.6° perc. +17.4° Assenti 6.5 N max 8.2 Tramontana 76 % 1020 hPa 3 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° Assenti 7.6 NNE max 7.2 Grecale 79 % 1019 hPa 6 nubi sparse +16.6° perc. +16.3° Assenti 7.7 NE max 7.8 Grecale 77 % 1019 hPa 9 cielo sereno +20.7° perc. +20.4° Assenti 4.1 ENE max 4.7 Grecale 60 % 1020 hPa 12 cielo sereno +22.2° perc. +22° Assenti 8.6 OSO max 7.7 Libeccio 56 % 1019 hPa 15 nubi sparse +21.2° perc. +21° Assenti 10.7 OSO max 11.8 Libeccio 63 % 1018 hPa 18 nubi sparse +19.2° perc. +19.2° Assenti 5.2 ONO max 6.6 Maestrale 78 % 1019 hPa 21 cielo coperto +19° perc. +19° Assenti 4.6 NO max 6.6 Maestrale 79 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:20

