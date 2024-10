Previsioni Meteo Mondragone: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Mondragone si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con una leggera copertura nuvolosa che accompagnerà le ore del giorno. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,5°C della notte e i 24°C nel corso della mattina. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 72%, contribuendo a un clima gradevole.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano una presenza di nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 67%, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 4,9 km/h. L’umidità sarà alta, al 77%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma la temperatura inizierà a salire, raggiungendo i 24°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà al 17% intorno a mezzogiorno, favorendo un clima più soleggiato. Il vento, proveniente principalmente da sud-ovest, avrà una velocità di circa 6,5 km/h. L’umidità scenderà al 54%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno simili, con temperature che si manterranno attorno ai 22°C. Le nubi sparse torneranno a farsi più presenti, con una copertura che raggiungerà il 31%. La velocità del vento sarà moderata, e l’umidità si attesterà attorno al 62%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo la giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 71%. Il vento sarà debole, con velocità di circa 2,1 km/h, e l’umidità rimarrà costante attorno al 72%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mondragone indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Mondragone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.5° perc. +18.4° Assenti 4.9 N max 5.5 Tramontana 77 % 1019 hPa 3 nubi sparse +17.9° perc. +17.8° Assenti 5.3 NE max 5.2 Grecale 77 % 1019 hPa 6 nubi sparse +18.1° perc. +17.9° Assenti 7 NE max 6.8 Grecale 74 % 1019 hPa 9 nubi sparse +22.2° perc. +22° Assenti 3.6 E max 4.6 Levante 57 % 1020 hPa 12 poche nuvole +24° perc. +23.8° Assenti 6.5 SO max 4.1 Libeccio 54 % 1019 hPa 15 poche nuvole +22.6° perc. +22.6° Assenti 8.1 SO max 8 Libeccio 62 % 1018 hPa 18 nubi sparse +20.4° perc. +20.3° Assenti 3.3 ONO max 3.5 Maestrale 72 % 1019 hPa 21 nubi sparse +20° perc. +20° Assenti 2.8 NE max 2.8 Grecale 72 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:19

