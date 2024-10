Previsioni Meteo Mondragone: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Mondragone si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre dalla mattina in poi si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco nel pomeriggio. Le temperature si attesteranno tra i 17,2°C e i 22,2°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 18°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 14% al 19%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 7,2 km/h e gli 8,1 km/h, proveniente principalmente da Nord e Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 67%, garantendo un clima piuttosto gradevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 94% entro le 07:00. Le temperature inizieranno a salire, toccando i 19,6°C alle 08:00 e arrivando a 22°C entro le 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 9 km/h. L’umidità, invece, si manterrà attorno al 59%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature inizieranno a scendere, passando da 22,2°C alle 13:00 a 19,8°C alle 16:00. Anche in questo frangente, il vento si manterrà leggero, con velocità che varieranno tra i 5,4 km/h e gli 9,5 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà ancora nuvoloso, ma con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà al 56% entro le 21:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da Nord. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Mondragone indicano una giornata nuvolosa con temperature miti e una leggera brezza. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Mondragone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18° perc. +17.7° Assenti 7.2 NNE max 7.1 Grecale 70 % 1024 hPa 4 nubi sparse +17.4° perc. +17.2° Assenti 7.8 NE max 8 Grecale 76 % 1023 hPa 7 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° Assenti 7.7 NE max 8.8 Grecale 73 % 1024 hPa 10 cielo coperto +21.5° perc. +21.3° Assenti 1.2 ENE max 2.4 Grecale 61 % 1024 hPa 13 cielo coperto +22.2° perc. +22° Assenti 5.4 O max 4.5 Ponente 58 % 1023 hPa 16 cielo coperto +19.8° perc. +19.6° Assenti 8.7 O max 9.3 Ponente 70 % 1023 hPa 19 nubi sparse +19.2° perc. +19° Assenti 6 NO max 6.3 Maestrale 70 % 1023 hPa 22 nubi sparse +18.5° perc. +18.2° Assenti 5.7 N max 5.6 Tramontana 70 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 17:00

