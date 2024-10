Previsioni Meteo Mondragone: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Mondragone indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere durante la notte. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19°C e i 22°C durante il giorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 12,6 km/h. L’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno all’83%, contribuendo a un senso di pesantezza nell’aria.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100% e temperature che si aggireranno intorno ai 19,3°C. La probabilità di pioggia sarà alta, circa 80%, con piogge leggere che si verificheranno fino alle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Ovest.

Nella mattina, il tempo continuerà a essere instabile. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 21°C intorno alle 09:00. Il cielo rimarrà coperto e la probabilità di pioggia si ridurrà, ma non sarà del tutto assente. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno all’81%, mentre il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà alta, ma non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque nella fascia della brezza leggera.

La sera porterà un lieve miglioramento, con il cielo che inizierà a schiarirsi, passando da coperto a nubi sparse. Le temperature si manterranno sui 20°C, mentre l’umidità rimarrà elevata. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mondragone nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe persistere.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Mondragone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.3° perc. +19.4° prob. 80 % 11.7 SO max 16.2 Libeccio 83 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +18.8° perc. +19° 0.13 mm 9.6 OSO max 12.1 Libeccio 86 % 1012 hPa 6 nubi sparse +18.8° perc. +19° prob. 63 % 5 NO max 6.8 Maestrale 85 % 1012 hPa 9 cielo coperto +21.1° perc. +21.1° prob. 3 % 3.8 S max 5.1 Ostro 71 % 1013 hPa 12 nubi sparse +22.5° perc. +22.5° prob. 3 % 7.9 SSO max 9.6 Libeccio 65 % 1012 hPa 15 cielo coperto +22° perc. +22.1° prob. 1 % 10.1 SSO max 12.6 Libeccio 71 % 1011 hPa 18 cielo coperto +20.3° perc. +20.6° Assenti 7.2 S max 9.8 Ostro 84 % 1012 hPa 21 nubi sparse +20.1° perc. +20.4° prob. 5 % 7.1 S max 9.9 Ostro 84 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.