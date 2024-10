Previsioni Meteo Mondragone: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 19 Ottobre a Mondragone si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con precipitazioni che si intensificheranno durante la mattinata. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’alta umidità che si manterrà sopra il 80%. Le temperature oscilleranno tra i 17,7°C e i 19°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, prevalentemente da direzione nord e sud-ovest.

Durante la notte, le previsioni del tempo indicano pioggia moderata, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La velocità del vento sarà di circa 16,3 km/h, creando una sensazione di freschezza. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con un’umidità che raggiungerà il 91%.

Nella mattina, le condizioni meteo non miglioreranno, anzi, si prevede un’intensificazione delle precipitazioni. Le temperature scenderanno leggermente, arrivando a 18,3°C alle ore 8:00 e a 17,8°C alle ore 11:00. La pioggia sarà moderata, con accumuli che potranno superare i 4 mm. Il vento, seppur leggero, continuerà a soffiare da ovest-nord-ovest, mantenendo una brezza fresca.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una lieve attenuazione delle piogge, che passeranno da forti a moderate. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e il vento si presenterà più debole, con velocità di circa 3 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 93%.

La sera porterà un ulteriore calo delle temperature, che si attesteranno attorno ai 17,7°C. Le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo coperto e assenza di precipitazioni. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mondragone evidenziano un miglioramento a partire da Domenica, con una graduale diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Sabato, è consigliabile prepararsi a una giornata piovosa e fresca, con un’attenzione particolare alle condizioni di umidità e vento.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Mondragone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +19° perc. +19.3° 1.47 mm 16.3 SO max 20.6 Libeccio 91 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +18.6° perc. +18.9° 1.88 mm 6.9 NE max 8.6 Grecale 92 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +18.4° perc. +18.7° 0.37 mm 5.5 NO max 6.6 Maestrale 90 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +18.6° perc. +18.8° 0.65 mm 4.5 OSO max 7.8 Libeccio 89 % 1014 hPa 12 forte pioggia +18.1° perc. +18.4° 5.41 mm 8.4 NO max 10.9 Maestrale 94 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +18.4° perc. +18.6° 0.36 mm 2.8 SE max 3.7 Scirocco 88 % 1013 hPa 18 cielo coperto +18° perc. +18.1° prob. 69 % 6.9 N max 6.9 Tramontana 87 % 1014 hPa 21 cielo coperto +17.8° perc. +17.9° Assenti 6.4 NNE max 6.5 Grecale 85 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:13

