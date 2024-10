Previsioni Meteo Monopoli: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Monopoli indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche, con un inizio di giornata piuttosto instabile e un miglioramento nel corso della mattinata. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 21,6°C. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 24,9 km/h. Con il passare delle ore, le condizioni meteo miglioreranno, portando a un cielo sereno durante la mattina e temperature che saliranno fino a 24,9°C.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di 22,1°C. Man mano che si avvicinerà l’alba, la situazione si deteriorerà con pioggia leggera che continuerà fino alle prime ore del mattino. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che toccheranno il 100%. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 22,5°C, mentre l’umidità sarà piuttosto elevata, intorno all’84%.

Con l’arrivo della mattina, il meteo cambierà drasticamente. Dalle 06:00 in poi, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 09:00, si registrerà una temperatura di 24,2°C e una copertura nuvolosa ridotta al 4%. La velocità del vento sarà moderata, con punte di 8,1 km/h. Questo miglioramento continuerà fino a raggiungere i 24,9°C intorno a 12:00.

Durante il pomeriggio, le condizioni rimarranno favorevoli, con un cielo prevalentemente sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24,6°C. La velocità del vento si manterrà su valori vivaci, intorno ai 20 km/h, contribuendo a un piacevole clima autunnale. L’umidità si attesterà attorno al 58%, rendendo l’aria piuttosto confortevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a coprirsi nuovamente, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%. Le temperature scenderanno a 21,9°C e il vento si intensificherà, raggiungendo i 29,4 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monopoli nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo queste giornate ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Monopoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21.8° perc. +22.2° 0.54 mm 18.5 S max 29.8 Ostro 84 % 1012 hPa 4 cielo coperto +21.3° perc. +21.5° prob. 84 % 9.8 S max 14.2 Ostro 76 % 1010 hPa 7 cielo sereno +22.5° perc. +22.4° prob. 5 % 20.8 SO max 30.4 Libeccio 64 % 1012 hPa 10 nubi sparse +24.4° perc. +24.4° prob. 2 % 0.9 SSE max 11.2 Scirocco 55 % 1012 hPa 13 cielo sereno +24.6° perc. +24.6° Assenti 14.3 ESE max 20.6 Scirocco 58 % 1010 hPa 16 cielo sereno +23.3° perc. +23.4° Assenti 18.1 SE max 29 Scirocco 66 % 1009 hPa 19 cielo coperto +22.3° perc. +22.4° Assenti 17.8 S max 29.4 Ostro 71 % 1010 hPa 22 nubi sparse +21.3° perc. +21.5° prob. 1 % 11.1 SSO max 15.8 Libeccio 78 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:15

