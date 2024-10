Previsioni Meteo Monopoli: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Monopoli di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto instabile e un miglioramento progressivo nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre il vento si presenterà con intensità variabile, influenzando la percezione termica.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di circa 24,9°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di pioggia che raggiungerà l’84%. Le raffiche di vento, provenienti da Sud, potranno toccare i 60,9 km/h, rendendo la situazione piuttosto ventosa. Con l’arrivo dell’01:00, si registrerà una pioggia leggera che continuerà fino alle prime ore del mattino, mantenendo una temperatura attorno ai 24,5°C.

Durante la mattina, il meteo inizierà a migliorare. Le nuvole si faranno più sparse, e la temperatura si attesterà intorno ai 23,4°C alle 06:00. La velocità del vento si ridurrà a circa 27 km/h, mentre la probabilità di pioggia scenderà drasticamente. Con l’avanzare delle ore, le temperature raggiungeranno un picco di 24,9°C intorno alle 10:00, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 34%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a schiarirsi, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 21,6°C alle 16:00. La copertura nuvolosa sarà compresa tra il 38% e il 53%, e il vento si presenterà come una brezza leggera, con intensità che varierà tra 9,9 km/h e 20,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ritorno di nuvole più dense, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,5°C alle 22:00. La probabilità di pioggia rimarrà assente, ma il cielo sarà prevalentemente coperto. La brezza leggera accompagnerà la serata, con velocità del vento che si attesterà attorno ai 15 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monopoli nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una notte instabile, la giornata di Venerdì si presenterà più serena, con temperature gradevoli e un vento moderato. Per il weekend, si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature in lieve aumento, rendendo le giornate ideali per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Monopoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +24.5° perc. +24.9° 0.25 mm 37.7 S max 57.1 Ostro 74 % 1005 hPa 4 cielo coperto +23.3° perc. +23.5° prob. 63 % 28.8 SSO max 42.6 Libeccio 71 % 1004 hPa 7 nubi sparse +24.4° perc. +24.6° prob. 15 % 21.8 SO max 31.4 Libeccio 66 % 1007 hPa 10 nubi sparse +24.9° perc. +24.9° prob. 16 % 8 NO max 18.4 Maestrale 56 % 1008 hPa 13 nubi sparse +23.4° perc. +23.3° prob. 2 % 11.6 NNE max 16.2 Grecale 56 % 1007 hPa 16 nubi sparse +21.6° perc. +21.5° prob. 2 % 17.7 E max 18.9 Levante 67 % 1009 hPa 19 cielo coperto +20.9° perc. +20.7° Assenti 6.4 SSO max 8.3 Libeccio 65 % 1011 hPa 22 nubi sparse +20.5° perc. +20° Assenti 15.1 ONO max 23.8 Maestrale 54 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:23

