Previsioni Meteo Monopoli: tutti i dettagli per domani mercoledì 23 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Monopoli indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore diurne, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,2°C e i 20,5°C, mentre i venti soffieranno con intensità moderata, contribuendo a un comfort climatico generale.

Nella notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 19,2°C. La copertura nuvolosa sarà attorno all’80%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest a 3,1 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 73%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1027 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno fino a 20,5°C intorno alle 10:00, con una leggera brezza che raggiungerà i 18,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’80%, favorendo un clima gradevole per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a essere favorevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto il 15%. I venti, provenienti sempre da Nord-Nord Ovest, si intensificheranno fino a 16 km/h, mantenendo un’atmosfera piacevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento significativo. Il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature scenderanno a circa 18,6°C, mentre i venti continueranno a soffiare con intensità moderata, fino a 24,4 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 89%, creando un’atmosfera più umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Monopoli mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di sole e nuvole. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi con condizioni simili, ma è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti per eventuali cambiamenti nel meteo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Monopoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +19° perc. +18.8° Assenti 5.7 NNO max 6.2 Maestrale 71 % 1027 hPa 4 poche nuvole +18.6° perc. +18.4° Assenti 10.2 NO max 12 Maestrale 70 % 1027 hPa 7 poche nuvole +19.5° perc. +19.4° Assenti 13.9 NO max 18.1 Maestrale 74 % 1028 hPa 10 cielo sereno +20.5° perc. +20.6° Assenti 18.3 NNO max 20.4 Maestrale 80 % 1028 hPa 13 cielo sereno +20.2° perc. +20.4° Assenti 16 NNO max 19.3 Maestrale 81 % 1027 hPa 16 poche nuvole +19.3° perc. +19.4° Assenti 13.3 NNO max 18.8 Maestrale 83 % 1027 hPa 19 cielo coperto +18.8° perc. +19° Assenti 14.6 NO max 21.3 Maestrale 85 % 1027 hPa 22 nubi sparse +18.6° perc. +18.8° Assenti 14.9 NO max 23.5 Maestrale 88 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 17:54

