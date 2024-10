Previsioni Meteo Monreale: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Domenica 13 Ottobre a Monreale si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della temperatura nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un clima mite, ideale per attività all’aperto, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La copertura nuvolosa varierà, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una copertura nuvolosa che passerà da nubi sparse a cielo coperto. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 72%, creando un’atmosfera leggermente umida ma non sgradevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, portando a un miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, con prevalenza di nubi sparse. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con un cielo sereno e temperature che toccheranno i 23°C. Le condizioni meteo saranno ideali per passeggiate e attività all’aperto, con un’umidità che si attesterà intorno al 46%. La brezza leggera persisterà, contribuendo a mantenere un comfort termico ottimale.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, mantenendosi comunque sopra i 18°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con poche nuvole che non influenzeranno le condizioni generali. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno variazioni significative nel meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monreale indicano una giornata di Domenica all’insegna del bel tempo e delle temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un leggero abbassamento delle temperature, ma senza particolari cambiamenti nel meteo. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole, godendo di una Domenica perfetta per trascorrere del tempo all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Monreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.2° perc. +16.9° Assenti 5 ESE max 5.1 Scirocco 72 % 1019 hPa 4 nubi sparse +16.8° perc. +16.4° Assenti 5.7 ESE max 6 Scirocco 73 % 1019 hPa 7 cielo coperto +18.8° perc. +18.4° Assenti 4.5 ESE max 5 Scirocco 63 % 1020 hPa 10 nubi sparse +23° perc. +22.5° Assenti 7.5 N max 7.2 Tramontana 42 % 1020 hPa 13 cielo sereno +23.1° perc. +22.7° Assenti 7.5 NE max 7.2 Grecale 47 % 1019 hPa 16 cielo sereno +21.4° perc. +21° Assenti 6.3 ENE max 7.2 Grecale 53 % 1019 hPa 19 cielo sereno +18.8° perc. +18.4° Assenti 8.3 E max 8.8 Levante 64 % 1020 hPa 22 poche nuvole +18.2° perc. +17.6° Assenti 7.8 E max 7.9 Levante 58 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:27

