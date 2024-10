Previsioni Meteo Monreale: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Monreale di Giovedì 17 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,5°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 26°C nel tardo mattino. Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, mantenendosi comunque sopra i 23°C. La sera si chiuderà con un cielo nuovamente coperto e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21°C.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 21,5°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 64%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con una copertura nuvolosa che scenderà al 74%. Le temperature saliranno fino a 26°C intorno alle 11:00, con una leggera brezza da Sud-Est. L’umidità diminuirà, raggiungendo il 44%.

Il pomeriggio presenterà un cielo ancora parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 23°C alle 17:00. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo l’86%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 11 km/h.

Infine, la sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 66%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Monreale indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature miti e una prevalenza di nuvolosità. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un alternarsi di momenti di sole e di copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze di Monreale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Monreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +21.5° perc. +21.4° Assenti 4.5 SO max 5.2 Libeccio 62 % 1019 hPa 5 nubi sparse +20.6° perc. +20.4° Assenti 6.2 SSE max 6 Scirocco 61 % 1019 hPa 8 nubi sparse +24.2° perc. +24° Assenti 5.5 SSE max 8 Scirocco 50 % 1020 hPa 11 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 3.2 SSE max 10.3 Scirocco 44 % 1019 hPa 14 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 3.5 NE max 10.3 Grecale 47 % 1018 hPa 17 cielo coperto +23° perc. +22.9° Assenti 1.7 ESE max 6.1 Scirocco 60 % 1018 hPa 20 nubi sparse +21.5° perc. +21.4° Assenti 6.4 S max 7.2 Ostro 66 % 1019 hPa 23 cielo coperto +21.1° perc. +21° Assenti 6.7 S max 9.3 Ostro 64 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:22

