Previsioni Meteo Monreale: il bollettino per il weekend 25 – 27 Ottobre

MeteoWeb

Durante la notte di Venerdì 25 Ottobre, il clima sarà caratterizzato da nubi sparse e una temperatura di circa +18,3°C, con umidità attorno all’88%. La mattina vedrà un cielo sereno e una temperatura in aumento fino a +20,9°C, mentre nel pomeriggio il cielo si coprirà nuovamente, mantenendo una temperatura di 20,4°C. Sabato 26 Ottobre, il cielo rimarrà coperto con temperature tra 17,8°C e 21,1°C. Domenica 27 Ottobre, il cielo si schiarirà, raggiungendo 20°C al mattino e un massimo di 21,9°C nel pomeriggio, prima di tornare a coprirsi in serata. Non si prevedono precipitazioni significative.

Venerdì 25 Ottobre

Durante la notte di Venerdì 25 Ottobre, il clima si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa +18,3°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 51%, mentre la velocità del vento sarà di 4,5 km/h proveniente da Sud-Sud Est. L’umidità si manterrà alta, intorno all’88%, e non si prevederanno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si schiarirà, con condizioni di cielo sereno alle 07:00, quando la temperatura salirà a +18,8°C. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente al 6%, e il vento si presenterà più leggero, con una velocità di 2,3 km/h. Proseguendo fino alle 12:00, la temperatura raggiungerà i 20,9°C, con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 41%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 20,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% e non si prevederanno precipitazioni significative. La velocità del vento varierà tra 3 e 4 km/h, mantenendo un’intensità leggera. L’umidità aumenterà fino all’82%.

Infine, nella sera, le condizioni rimarranno stabili, con cielo coperto e temperature che scenderanno a 18°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e l’umidità si attesterà attorno all’89%. Non si prevedono piogge, e il vento continuerà a soffiare leggermente.

Sabato 26 Ottobre

La notte di Sabato 26 Ottobre si presenterà con un cielo coperto e una temperatura di +18°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una velocità del vento di 3,8 km/h proveniente da Sud. L’umidità sarà alta, attorno all’85%, e non si prevederanno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra 17,8°C e 19°C. La copertura nuvolosa continuerà a mantenersi al 100%, e la velocità del vento sarà compresa tra 3 e 4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 71%. Non si prevedono piogge, ma la sensazione di freschezza sarà accentuata dall’umidità.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un massimo di 21,1°C, ma il cielo rimarrà nuovamente coperto. La copertura nuvolosa sarà sempre al 100%, e la velocità del vento aumenterà leggermente fino a 6 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50%, senza segnalazioni di pioggia.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 17,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e l’umidità si aggirerà attorno al 67%. Non si prevedono precipitazioni, e il vento continuerà a soffiare leggermente.

Domenica 27 Ottobre

La notte di Domenica 27 Ottobre si presenterà con un cielo coperto e una temperatura di +16,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 96%, con una velocità del vento di 8,3 km/h proveniente da Sud. L’umidità si attesterà attorno al 73%, senza possibilità di pioggia.

Nella mattina, il cielo si schiarirà, con temperature che saliranno fino a 20°C. La copertura nuvolosa scenderà al 0% e il vento si presenterà più leggero, con una velocità di 4,7 km/h. L’umidità si manterrà bassa, attorno al 50%, creando condizioni ideali per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un massimo di 21,9°C, con cielo sereno e una leggera presenza di nubi sparse. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 6 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 58%. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno a 18,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità aumenterà fino al 72%. Non si prevedono piogge, e il vento continuerà a soffiare leggermente.

In conclusione, il fine settimana a Monreale si presenterà con un clima prevalentemente nuvoloso, ma con momenti di sereno, specialmente nella mattina di Domenica. Le temperature saranno miti, rendendo possibile godere di attività all’aperto, soprattutto nella giornata di Domenica, quando si registreranno le condizioni migliori.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.