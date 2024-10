Previsioni Meteo Monreale: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Monreale per Lunedì 28 Ottobre si presenteranno con un clima prevalentemente nuvoloso, ma con momenti di schiarita nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di 17°C durante la notte a un massimo di 22,4°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che si ridurrà nel corso della mattinata, permettendo qualche raggio di sole. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,2 km/h.

Durante la notte, Monreale sperimenterà un cielo coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 17,8°C. L’umidità sarà alta, con valori che si aggireranno attorno al 74%. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1024 hPa, mentre il vento soffierà leggermente da Sud – Sud Est.

Nella mattina, ci si aspetta un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo passerà da coperto a parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 22°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, raggiungendo il 25% intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà, favorendo una sensazione di maggiore benessere. Il vento continuerà a soffiare da Est, mantenendo una velocità moderata.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno con poche nuvole. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con picchi di 22,4°C. L’intensità del vento rimarrà leggera, contribuendo a rendere il clima gradevole. L’umidità si attesterà attorno al 51%, permettendo di godere di un pomeriggio all’aperto.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, ma senza precipitazioni. Le temperature scenderanno nuovamente, raggiungendo i 17°C. La copertura nuvolosa aumenterà, ma il cielo rimarrà comunque sereno in alcuni momenti. L’umidità salirà fino al 79%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da Sud – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monreale nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di nuvole e schiarite. Martedì e mercoledì si prevede un clima simile, con temperature che non scenderanno sotto i 17°C e un’ulteriore diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Monreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.7° perc. +17.4° Assenti 2.3 SE max 3.2 Scirocco 73 % 1023 hPa 5 cielo coperto +17.1° perc. +16.8° Assenti 3.5 E max 5.3 Levante 74 % 1023 hPa 8 nubi sparse +19.8° perc. +19.4° Assenti 4 NE max 4.2 Grecale 61 % 1025 hPa 11 nubi sparse +22° perc. +21.6° Assenti 4.6 NNE max 4.9 Grecale 51 % 1023 hPa 14 nubi sparse +21.9° perc. +21.6° Assenti 7.9 NNE max 6.6 Grecale 54 % 1022 hPa 17 nubi sparse +18.3° perc. +18.1° Assenti 4.5 E max 5.3 Levante 73 % 1023 hPa 20 poche nuvole +17.5° perc. +17.3° Assenti 3.9 SSO max 5.1 Libeccio 76 % 1023 hPa 23 nubi sparse +17° perc. +16.8° Assenti 3.3 SSO max 3.3 Libeccio 79 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:08

