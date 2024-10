Previsioni Meteo Monsummano Terme: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Monsummano Terme si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che toccheranno i 22,5°C nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con poche nuvole nel pomeriggio e un’assenza di precipitazioni. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni settentrionali, con velocità che non supereranno i 5,6 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando intorno all’86%.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, a causa di una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità rimarrà alta, intorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1025 hPa.

Durante la mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a 22,5°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un massimo del 10%. I venti saranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 3,2 km/h e i 5,2 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, ma si manterrà comunque su valori elevati.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 22,4°C. Tuttavia, si registrerà un cambiamento con l’arrivo di pioggia leggera intorno alle 15:00, con un’intensità di 0,12 mm. Questo fenomeno sarà di breve durata, e già nel tardo pomeriggio il cielo tornerà sereno, con temperature in calo a 18,9°C.

La sera si presenterà con cieli sereni e temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. I venti rimarranno leggeri e l’umidità continuerà a mantenersi alta, intorno all’87%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monsummano Terme nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, si raccomanda di prestare attenzione all’eventualità di brevi piogge nel pomeriggio di Martedì. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo le giornate piacevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Monsummano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.6° perc. +15.6° Assenti 5 NNE max 5 Grecale 89 % 1025 hPa 5 cielo sereno +15.2° perc. +15.1° Assenti 5 NNE max 4.9 Grecale 89 % 1025 hPa 8 cielo sereno +18.5° perc. +18.5° Assenti 4.3 ENE max 5.9 Grecale 78 % 1026 hPa 11 cielo sereno +22.1° perc. +22° Assenti 3.6 SE max 4.4 Scirocco 64 % 1025 hPa 14 cielo sereno +22.1° perc. +22.1° prob. 4 % 1.9 SSE max 2.8 Scirocco 67 % 1023 hPa 17 cielo sereno +18° perc. +18° prob. 8 % 5.3 N max 5 Tramontana 84 % 1024 hPa 20 cielo sereno +16.8° perc. +16.8° Assenti 5.3 NNE max 4.9 Grecale 87 % 1024 hPa 23 cielo sereno +16.1° perc. +16° Assenti 5 NNE max 4.7 Grecale 88 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 17:07

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.