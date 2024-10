Previsioni Meteo Monsummano Terme: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Monsummano Terme indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature relativamente miti. Durante la notte, la pioggia leggera continuerà a cadere, mentre nel corso della giornata si assisterà a un incremento dell’intensità delle precipitazioni, specialmente nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si manterrà sopra il 90%. Le temperature si attesteranno attorno ai 17°C, con una percezione leggermente più alta a causa dell’umidità.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, Monsummano Terme vivrà un clima piovoso, con temperature che varieranno da +15,6°C a +16°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 5 km/h e 6,5 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con valori che raggiungeranno il 100%.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si alzeranno fino a raggiungere i 18,7°C intorno alle 11:00. Anche in questa fascia oraria, la copertura nuvolosa sarà totale e l’umidità si manterrà sopra il 90%. Le raffiche di vento saranno contenute, mantenendosi sotto i 10 km/h.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, si prevede un’intensificazione delle precipitazioni, con piogge moderate attese a partire dalle 16:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, con una percezione termica che potrebbe risultare leggermente più alta. La velocità del vento rimarrà bassa, ma le condizioni di umidità continueranno a essere elevate, superando il 95%.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, le piogge persistenti continueranno a caratterizzare il clima di Monsummano Terme. Le temperature si manterranno intorno ai 16-17°C, con un’umidità che si attesterà tra il 96% e il 98%. Anche in questa fase, il vento sarà debole, contribuendo a un’atmosfera umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monsummano Terme nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha programmi all’aperto. La situazione climatica potrebbe migliorare solo a partire da Domenica, quando si prevede un parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Monsummano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.9° perc. +16° 0.26 mm 5.1 NE max 5.2 Grecale 95 % 1024 hPa 4 cielo coperto +15.7° perc. +15.8° prob. 54 % 6.4 NE max 6.2 Grecale 94 % 1023 hPa 7 pioggia leggera +16.8° perc. +16.9° 0.2 mm 4.9 ENE max 7 Grecale 93 % 1023 hPa 10 pioggia leggera +18.3° perc. +18.5° 0.21 mm 5.9 E max 8.5 Levante 89 % 1023 hPa 13 pioggia leggera +17.5° perc. +17.8° 0.69 mm 5.9 ENE max 9.6 Grecale 95 % 1022 hPa 16 pioggia moderata +17.1° perc. +17.4° 1.09 mm 4.7 ENE max 8.7 Grecale 97 % 1021 hPa 19 pioggia leggera +17° perc. +17.3° 0.42 mm 3.9 ENE max 5 Grecale 96 % 1022 hPa 22 pioggia leggera +16.9° perc. +17.2° 0.47 mm 4.7 ESE max 7.7 Scirocco 98 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 17:12

