Previsioni Meteo Monsummano Terme: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Monsummano Terme indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 22,1°C intorno a mezzogiorno, mentre la minima si attesterà sui 15°C nelle prime ore della notte. La copertura nuvolosa sarà alta, con percentuali che varieranno dal 66% al 98% nel corso della giornata. I venti si presenteranno leggeri, con velocità comprese tra 1,4 km/h e 6,2 km/h, prevalentemente da direzioni settentrionali.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno attorno ai 15,5°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 91%. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 6 km/h, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 22,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 89%, mentre la velocità del vento si presenterà leggera, oscillando tra 2,8 km/h e 4,9 km/h. L’umidità sarà piuttosto elevata, attorno al 62%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con temperature che scenderanno leggermente fino a 17,7°C verso le ore serali. La copertura nuvolosa continuerà a essere alta, con valori che toccheranno il 98%. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, con intensità che non supererà i 5,9 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 62%, con nubi sparse che caratterizzeranno il cielo. La velocità del vento rimarrà leggera, senza possibilità di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Monsummano Terme mostrano una tendenza verso un clima simile, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa costante. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo la situazione piuttosto stabile. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi condizioni favorevoli per attività all’aperto, anche se la presenza di nuvole potrebbe limitare la visibilità del sole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Monsummano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.5° perc. +15.4° Assenti 6.4 NNE max 6.4 Grecale 89 % 1025 hPa 5 nubi sparse +15.1° perc. +15° Assenti 6.1 NNE max 6.4 Grecale 89 % 1026 hPa 8 cielo coperto +18.2° perc. +18.1° Assenti 4.2 ENE max 6.5 Grecale 77 % 1026 hPa 11 cielo coperto +21.7° perc. +21.5° Assenti 2.8 ESE max 4.4 Scirocco 62 % 1025 hPa 14 cielo coperto +21.8° perc. +21.8° Assenti 1.9 SSE max 3.6 Scirocco 64 % 1024 hPa 17 cielo coperto +17.7° perc. +17.7° Assenti 5.7 N max 5.7 Tramontana 83 % 1024 hPa 20 nubi sparse +16.6° perc. +16.6° Assenti 5.6 N max 5.3 Tramontana 85 % 1025 hPa 23 nubi sparse +15.9° perc. +15.8° Assenti 5.7 NNE max 5.7 Grecale 86 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:08

