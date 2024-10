Previsioni Meteo Montalto Uffugo: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Montalto Uffugo si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La mattina porterà un incremento della temperatura, che raggiungerà i 22°C intorno a mezzogiorno, ma con una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata. Nel pomeriggio, si verificheranno piogge leggere che continueranno fino alla sera, quando il cielo risulterà completamente coperto. Le previsioni del tempo indicano anche una leggera brezza, con venti prevalentemente provenienti da est-nord-est.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili attorno ai 16°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 50% al 76%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 4,2 km/h e 7,8 km/h. La mattina inizierà con temperature in aumento, che toccheranno i 19,7°C alle 8:00 e raggiungeranno un picco di 22,3°C alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra il 73% e il 84%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevedono piogge leggere con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da 21,6°C a 20,1°C entro le 15:00. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con valori che raggiungeranno il 57%. La sera continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C e un’umidità che si manterrà alta, intorno all’88%.

In conclusione, le previsioni meteo per Montalto Uffugo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno fresche e un’alta probabilità di pioggia. Si consiglia di prepararsi a un clima umido e di considerare l’uso di abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni meteorologiche variabili.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Montalto Uffugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.3° perc. +16.3° Assenti 7.8 ENE max 7.8 Grecale 88 % 1027 hPa 3 nubi sparse +16° perc. +15.9° Assenti 5.3 E max 5.7 Levante 87 % 1027 hPa 6 nubi sparse +16.4° perc. +16.3° Assenti 5.7 ENE max 5.9 Grecale 84 % 1027 hPa 9 nubi sparse +21.1° perc. +21° Assenti 7.7 NNE max 10.1 Grecale 68 % 1026 hPa 12 nubi sparse +22.2° perc. +22.2° prob. 4 % 4.9 NNO max 7 Maestrale 64 % 1026 hPa 15 cielo coperto +20.1° perc. +20.1° prob. 57 % 3.6 NNO max 5.3 Maestrale 76 % 1027 hPa 18 cielo coperto +17.9° perc. +18° prob. 48 % 3.7 NE max 4.1 Grecale 87 % 1027 hPa 21 cielo coperto +17.1° perc. +17.2° Assenti 6.1 ENE max 6 Grecale 88 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:02

