Previsioni Meteo Montalto Uffugo: il bollettino per la prossima settimana 14 – 17 Ottobre

Lunedì 14 Ottobre

Nella notte di Lunedì 14 Ottobre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 43%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,2°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, a 13,6°C. La velocità del vento sarà di 4,6 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, e non si registreranno precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura scenderà leggermente a 14,1°C, con una temperatura percepita di 13,5°C. La velocità del vento si ridurrà a 4,4 km/h, mantenendosi sempre da Sud-Sud Ovest. L’umidità aumenterà fino al 72% e non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, il tempo migliorerà notevolmente, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa che scenderà a 0%. La temperatura raggiungerà un massimo di 22,1°C, mentre la temperatura percepita sarà di 21,6°C. La velocità del vento aumenterà a 8,1 km/h da Ovest, con raffiche fino a 6,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 48%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 19%. La temperatura si manterrà intorno ai 15°C, con una temperatura percepita di 14,5°C. La velocità del vento sarà di 3 km/h da Sud, con raffiche fino a 6 km/h. L’umidità si attesterà al 73%, senza precipitazioni previste.

Martedì 15 Ottobre

Durante la notte di Martedì 15 Ottobre, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole e una copertura nuvolosa del 17%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,8°C, mentre la temperatura percepita sarà di 14,1°C. La velocità del vento sarà di 3,4 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche fino a 5,8 km/h. L’umidità si manterrà al 69% e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole, con una copertura nuvolosa del 19%. La temperatura salirà a 14,7°C, con una temperatura percepita di 14,1°C. La velocità del vento si attesterà a 2,3 km/h da Sud, mantenendo condizioni di brezza leggera. L’umidità aumenterà fino al 71% e non si registreranno piogge.

Nel pomeriggio, il cielo sarà ancora poco nuvoloso, con una copertura nuvolosa del 39%. La temperatura raggiungerà un massimo di 21,8°C, mentre la temperatura percepita sarà di 21,4°C. La velocità del vento aumenterà a 5,8 km/h da Nord, con raffiche fino a 6,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 54%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. La temperatura si manterrà intorno ai 16,8°C, con una temperatura percepita di 16,3°C. La velocità del vento sarà di 5,2 km/h da Est-Nord Est, con raffiche fino a 5,7 km/h. L’umidità si attesterà al 68%, senza precipitazioni previste.

Mercoledì 16 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 16 Ottobre, il cielo sarà poco nuvoloso con una copertura nuvolosa del 22%. La temperatura si attesterà intorno ai 15,7°C, mentre la temperatura percepita sarà di 15,2°C. La velocità del vento sarà di 6,6 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche fino a 6,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, e non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura salirà a 18,6°C, con una temperatura percepita di 18,2°C. La velocità del vento si attesterà a 6,2 km/h da Nord Est. L’umidità aumenterà fino al 66% e non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura raggiungerà un massimo di 23,7°C, mentre la temperatura percepita sarà di 23,3°C. La velocità del vento sarà di 6 km/h da Nord-Nord Ovest, con raffiche fino a 4,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 48%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 97%. La temperatura si manterrà intorno ai 17,5°C, con una temperatura percepita di 17,1°C. La velocità del vento sarà di 6,1 km/h da Est-Nord Est, con raffiche fino a 6,7 km/h. L’umidità si attesterà al 71%, senza precipitazioni previste.

Giovedì 17 Ottobre

Nella notte di Giovedì 17 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. La temperatura si attesterà intorno ai 18,3°C, mentre la temperatura percepita sarà di 17,9°C. La velocità del vento sarà di 4,4 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche fino a 5,7 km/h. L’umidità si manterrà al 65% e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi coperto con una copertura nuvolosa del 97%. La temperatura scenderà leggermente a 18,1°C, con una temperatura percepita di 17,7°C. La velocità del vento aumenterà a 5,8 km/h da Nord Est. L’umidità aumenterà fino al 66% e non si registreranno piogge.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura si attesterà intorno ai 18,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di 17,8°C. La velocità del vento sarà di 6,5 km/h da Nord Est, con raffiche fino a 8,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 65%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 96%. La temperatura si manterrà intorno ai 17,5°C, con una temperatura percepita di 17,1°C. La velocità del vento sarà di 5,9 km/h da Est-Nord Est, con raffiche fino a 6,2 km/h. L’umidità si attesterà al 70%, senza precipitazioni previste.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un alternarsi di condizioni meteorologiche, con un miglioramento del tempo previsto per Lunedì e Martedì, mentre Mercoledì e Giovedì porteranno nuvole e temperature più fresche. Si consiglia di prepararsi per un clima variabile, mantenendo sempre un occhio sulle previsioni per eventuali cambiamenti.

