Previsioni Meteo Montalto Uffugo: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Montalto Uffugo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto al mattino, con un graduale miglioramento nel pomeriggio e serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 21,4°C. La presenza di nuvole sparse nel pomeriggio e un cielo sereno in serata contribuiranno a rendere la giornata più gradevole. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 7,3 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,9°C. L’umidità sarà piuttosto elevata, intorno al 55%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1023 hPa. Le condizioni di vento saranno tranquille, con velocità che varieranno tra i 3 e i 4 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a 21°C. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 41% entro le ore centrali della giornata. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una direzione prevalentemente occidentale.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteorologiche. Le nubi si diraderanno, lasciando spazio a nubi sparse e a un cielo più sereno. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 19,4°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 53%, mentre i venti rimarranno leggeri.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14,8°C. L’umidità si manterrà intorno al 63%, e i venti continueranno a essere leggeri, creando un’atmosfera piacevole per le attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montalto Uffugo nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo che si presenterà variabile. Si prevede un miglioramento generale, con giornate più soleggiate e temperature in lieve aumento. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere momenti all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Montalto Uffugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.9° perc. +13.9° Assenti 3.9 E max 5 Levante 55 % 1023 hPa 3 cielo coperto +14.8° perc. +13.6° Assenti 3.5 E max 5 Levante 49 % 1022 hPa 6 cielo coperto +14.2° perc. +13° Assenti 4.2 SE max 5.8 Scirocco 51 % 1023 hPa 9 cielo coperto +19.3° perc. +18.5° Assenti 4.9 OSO max 5.4 Libeccio 44 % 1024 hPa 12 cielo coperto +21.4° perc. +20.6° Assenti 7.3 O max 7.6 Ponente 41 % 1023 hPa 15 nubi sparse +19.4° perc. +18.8° Assenti 4.4 ONO max 6.6 Maestrale 53 % 1023 hPa 18 nubi sparse +15.1° perc. +14.4° Assenti 4.5 ESE max 5.8 Scirocco 67 % 1025 hPa 21 cielo sereno +14.6° perc. +13.8° Assenti 4.8 ESE max 5.7 Scirocco 61 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 16:56

