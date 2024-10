Previsioni Meteo Montalto Uffugo: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Montalto Uffugo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà, con un cielo sereno e temperature che raggiungeranno il picco della giornata. La sera porterà un ritorno di nubi sparse, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di circa 14,2°C. La copertura nuvolosa si intensificherà, raggiungendo il 99% intorno all’1:00, con una temperatura che scenderà leggermente a 14,1°C. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 75%, mentre il vento sarà debole, proveniente da Sud-Sud Ovest.

La mattina si presenterà con un cielo prevalentemente sereno. Alle 6:00, la temperatura salirà a 15°C e continuerà a crescere fino a raggiungere i 22,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, scendendo al 33%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,1 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. Le condizioni di umidità si manterranno attorno al 58%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da Ovest. Non si prevedono precipitazioni, e l’intensità del vento rimarrà bassa.

La sera vedrà un ritorno di nubi sparse, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 14,6°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 32%, e l’umidità rimarrà elevata, attorno al 72%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Montalto Uffugo mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima continuerà a essere favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Montalto Uffugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.2° perc. +13.6° Assenti 4.4 SSO max 9.1 Libeccio 74 % 1020 hPa 3 cielo coperto +13.9° perc. +13.3° Assenti 3.6 S max 7.4 Ostro 75 % 1020 hPa 6 nubi sparse +15° perc. +14.4° Assenti 2 SSE max 4.9 Scirocco 68 % 1020 hPa 9 nubi sparse +20.6° perc. +20.1° Assenti 5.9 O max 4.8 Ponente 51 % 1020 hPa 12 nubi sparse +22.1° perc. +21.7° Assenti 8.1 O max 6.9 Ponente 49 % 1018 hPa 15 cielo sereno +19.7° perc. +19.2° Assenti 7 OSO max 8.6 Libeccio 58 % 1018 hPa 18 nubi sparse +14.9° perc. +14.5° Assenti 3.2 S max 6.1 Ostro 77 % 1019 hPa 21 nubi sparse +14.8° perc. +14.2° Assenti 5.5 S max 7.1 Ostro 73 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.