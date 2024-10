Previsioni Meteo Montalto Uffugo: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Montalto Uffugo si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un incremento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 14,2°C durante la notte fino a un massimo di 21,5°C nella mattina. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, oscillando tra 2,4 km/h e 5,3 km/h, con direzione prevalentemente orientale. L’umidità si attesterà attorno al 65%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1024 hPa.

Nella notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 14°C. La brezza leggera proveniente da est garantirà un clima gradevole, con umidità al 65%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che raggiungeranno i 21,5°C attorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà limitata, con valori che non supereranno il 41%. La ventilazione rimarrà leggera, favorendo un’atmosfera piacevole per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, toccando i 18,9°C alle 15:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 72% verso le 16:00, mentre il vento si farà più debole, con velocità che scenderanno a 1,5 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14,9°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Montalto Uffugo indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati, poiché le condizioni possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Montalto Uffugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +14° perc. +13.1° Assenti 4.5 ESE max 5.3 Scirocco 64 % 1024 hPa 4 cielo sereno +13.6° perc. +12.7° Assenti 4.8 E max 5.6 Levante 64 % 1024 hPa 7 cielo sereno +16.9° perc. +16.1° Assenti 2.4 ENE max 3.3 Grecale 56 % 1025 hPa 10 poche nuvole +20.8° perc. +20.2° Assenti 4.5 O max 3.3 Ponente 49 % 1024 hPa 13 cielo coperto +21.2° perc. +20.6° Assenti 4.9 NO max 6.6 Maestrale 48 % 1022 hPa 16 cielo coperto +16.3° perc. +15.9° Assenti 1.5 NNO max 3.2 Maestrale 72 % 1023 hPa 19 poche nuvole +15° perc. +14.6° Assenti 3.6 ESE max 5.3 Scirocco 76 % 1024 hPa 22 poche nuvole +14.7° perc. +14.1° Assenti 2.9 SE max 4.2 Scirocco 72 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 16:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.