Previsioni Meteo Montalto Uffugo: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Montalto Uffugo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,3°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà l’80%. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 21,8°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, il cielo rimarrà in gran parte coperto.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con poche nuvole e temperature che si stabiliranno attorno ai 21,9°C. La brezza leggera proveniente da nord ovest contribuirà a rendere l’atmosfera più gradevole, anche se l’umidità rimarrà piuttosto alta, oscillando tra il 60% e il 67%. La sera vedrà un ritorno delle nubi sparse, con temperature che scenderanno a 15,6°C. Anche in questo frangente, l’umidità si manterrà elevata, intorno all’86%.

In sintesi, le previsioni del tempo per Montalto Uffugo evidenziano una giornata con temperature miti e una predominanza di nuvole, ma con momenti di schiarita nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero quindi trovare occasioni favorevoli per godere di un clima più sereno.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.3° perc. +16° Assenti 2.6 SE max 3.6 Scirocco 80 % 1025 hPa 3 cielo coperto +15.8° perc. +15.4° Assenti 3.3 E max 3.2 Levante 78 % 1024 hPa 6 nubi sparse +16° perc. +15.6° Assenti 4.1 E max 4.1 Levante 74 % 1024 hPa 9 cielo coperto +20.4° perc. +20.1° Assenti 3.7 NO max 3.2 Maestrale 62 % 1024 hPa 12 cielo coperto +21.8° perc. +21.6° prob. 5 % 4.7 ONO max 4.6 Maestrale 60 % 1023 hPa 15 poche nuvole +20.4° perc. +20.2° prob. 28 % 5.6 N max 7.2 Tramontana 67 % 1022 hPa 18 poche nuvole +16° perc. +16° prob. 23 % 4.8 NE max 5.5 Grecale 86 % 1023 hPa 21 nubi sparse +15.6° perc. +15.4° Assenti 4.2 E max 4.8 Levante 85 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 16:58

