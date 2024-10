Previsioni Meteo Montecatini Terme: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montecatini Terme di Giovedì 3 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. La meteo si presenterà prevalentemente piovosa, con precipitazioni che si intensificheranno nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando tra i +13,4°C e i +16,7°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che si presenterà sempre coperto. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da direzioni settentrionali.

Nella notte, le condizioni inizieranno con un cielo coperto e una temperatura di +16,7°C. Tuttavia, già dalle prime ore del mattino, si registreranno piogge leggere che si intensificheranno progressivamente. Alle 06:00, la temperatura scenderà a +14,6°C, con piogge moderate e una velocità del vento che raggiungerà i 8,4 km/h. Proseguendo nella mattina, le previsioni del tempo indicano un aumento dell’intensità delle precipitazioni, con picchi di forte pioggia attesi intorno alle 09:00 e 10:00, quando le temperature si attesteranno attorno ai +13,6°C e +13,8°C rispettivamente. Le raffiche di vento potrebbero raggiungere i 18,9 km/h, rendendo il clima particolarmente fresco e umido.

Nel pomeriggio, la situazione non migliorerà, con forti piogge previste fino alle 15:00. La temperatura si manterrà intorno ai +14,3°C, mentre le precipitazioni raggiungeranno il loro apice, con accumuli significativi. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento continuerà a soffiare moderato. Verso le 16:00, si assisterà a una leggera attenuazione delle piogge, che diventeranno più leggere, ma il cielo rimarrà comunque coperto.

Con l’arrivo della sera, le condizioni non subiranno sostanziali cambiamenti. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai +13,4°C. Le piogge diventeranno sporadiche, ma il cielo rimarrà nuvoloso. La probabilità di precipitazioni si manterrà alta, con valori che raggiungeranno il 56%.

In conclusione, le previsioni meteo per Montecatini Terme di Giovedì 3 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da piogge persistenti e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, che potrebbero riportare un clima più stabile e soleggiato. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.7° perc. +16.8° 0.12 mm 4.6 OSO max 5.8 Libeccio 92 % 1006 hPa 4 pioggia moderata +15.4° perc. +15.5° 1.07 mm 3.2 NNE max 8.1 Grecale 94 % 1005 hPa 7 pioggia moderata +14.5° perc. +14.4° 1.4 mm 11.1 NE max 22 Grecale 94 % 1004 hPa 10 forte pioggia +13.8° perc. +13.8° 5.25 mm 10.8 NNE max 18.9 Grecale 96 % 1003 hPa 13 forte pioggia +14.3° perc. +14.3° 4.66 mm 11.8 NNE max 18.3 Grecale 96 % 1000 hPa 16 pioggia leggera +14.6° perc. +14.6° 0.81 mm 6.7 NNO max 11.3 Maestrale 95 % 1000 hPa 19 pioggia leggera +14.2° perc. +14.1° 0.11 mm 6.9 N max 10.4 Tramontana 94 % 1002 hPa 22 cielo coperto +13.5° perc. +13.3° prob. 36 % 8.5 NNE max 14.5 Grecale 91 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:49

