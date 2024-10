Previsioni Meteo Montecatini Terme: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Montecatini Terme indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e cieli sereni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 22,7°C nel pomeriggio. La presenza di una leggera brezza e l’assenza di precipitazioni contribuiranno a rendere la giornata particolarmente piacevole.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cieli sereni e temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 13,4°C, a causa di una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est, con velocità di circa 8 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un proseguimento delle condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature in aumento. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 17,6°C, che salirà fino a 22,6°C entro le 12:00. Anche in questa fascia oraria, la brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 50-55% e la pressione atmosferica stabile.

Il pomeriggio si preannuncia particolarmente soleggiato, con temperature che toccheranno il picco di 22,7°C alle 13:00. Le nuvole saranno poche, con una copertura nuvolosa che non supererà il 24%. La brezza si farà più leggera, con velocità che scenderà a 3,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 68% verso le 15:00.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 15°C. I cieli rimarranno sereni, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 1%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 70%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Montecatini Terme indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Si prevede un leggero abbassamento delle temperature nei giorni successivi, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche generali. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Montecatini Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.4° perc. +13.7° Assenti 7.8 NNE max 7.3 Grecale 71 % 1024 hPa 5 cielo sereno +13.8° perc. +13.2° Assenti 7.5 NNE max 7.4 Grecale 73 % 1024 hPa 8 cielo sereno +17.6° perc. +17.2° Assenti 5.3 NE max 8.6 Grecale 67 % 1025 hPa 11 cielo sereno +22.1° perc. +21.7° Assenti 5.8 E max 9 Levante 51 % 1024 hPa 14 cielo sereno +22.3° perc. +22.1° Assenti 3.9 ESE max 7.8 Scirocco 56 % 1023 hPa 17 poche nuvole +16.7° perc. +16.4° Assenti 7.5 N max 6.6 Tramontana 77 % 1024 hPa 20 cielo sereno +15.4° perc. +15° Assenti 6.9 NNE max 6.3 Grecale 74 % 1025 hPa 23 cielo sereno +14.6° perc. +14° Assenti 6.9 NNE max 6.4 Grecale 69 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.