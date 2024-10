Previsioni Meteo Montecatini Terme: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Montecatini Terme indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere. Durante la notte, si registreranno piogge con una copertura nuvolosa molto alta, mentre nel corso della mattina si assisterà a un leggero miglioramento, con temperature che si manterranno sopra i 16°C. Tuttavia, la presenza di nubi e pioggia non abbandonerà la scena, creando un’atmosfera umida e fresca.

Nel dettaglio, durante la notte (00:00 – 05:00), Montecatini Terme sarà avvolta da piogge leggere, con temperature che oscilleranno tra 16,3°C e 16,6°C. La velocità del vento varierà tra 7,5 km/h e 14,2 km/h, proveniente principalmente da sud-ovest. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 100%. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con accumuli di pioggia che si attesteranno intorno a 0,59 mm.

Proseguendo nella mattina (06:00 – 12:00), il cielo rimarrà coperto, ma si registreranno temperature in aumento, fino a raggiungere i 22,3°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase, le piogge leggere continueranno a manifestarsi, con una diminuzione della loro intensità. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10-18 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 44,1 km/h. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 61% e il 93%.

Nel pomeriggio (13:00 – 17:00), si prevede un parziale diradamento delle nubi, con la presenza di nubi sparse e un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si attesteranno tra 19,2°C e 22,2°C, mentre il vento si farà più leggero, con velocità che scenderanno a 6,9 km/h. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma non saranno del tutto assenti.

Infine, nella sera (18:00 – 23:00), le piogge torneranno a farsi sentire, con temperature che si manterranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà totale e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare a 0,44 mm. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 14,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montecatini Terme nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità atmosferica, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione climatica potrebbe migliorare solo a partire dal fine settimana, quando si prevede un parziale miglioramento delle condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Montecatini Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.5° perc. +16.7° 0.38 mm 8.9 SO max 23.1 Libeccio 96 % 1007 hPa 4 cielo coperto +16.3° perc. +16.4° prob. 45 % 11.7 SO max 28.7 Libeccio 95 % 1007 hPa 7 cielo coperto +17.7° perc. +17.9° prob. 19 % 11.8 OSO max 38.7 Libeccio 91 % 1008 hPa 10 pioggia leggera +20.6° perc. +20.7° 0.13 mm 17 SO max 36.6 Libeccio 74 % 1009 hPa 13 nubi sparse +22.2° perc. +22.1° prob. 21 % 16.7 OSO max 35.9 Libeccio 63 % 1008 hPa 16 cielo coperto +19.2° perc. +19.3° prob. 25 % 8.4 OSO max 22.4 Libeccio 82 % 1007 hPa 19 pioggia leggera +17.4° perc. +17.5° 0.14 mm 3.9 SSO max 8.3 Libeccio 91 % 1007 hPa 22 pioggia leggera +17.4° perc. +17.7° 0.33 mm 2.6 S max 11.5 Ostro 94 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:38

