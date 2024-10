Previsioni Meteo Montecatini Terme: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montecatini Terme di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. La presenza di piogge leggere, che si protrarranno per gran parte della giornata, sarà accompagnata da una copertura nuvolosa totale. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 15,5°C e i 18,7°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 94%. La direzione del vento sarà prevalentemente da Est, con velocità che varieranno tra i 4,1 km/h e i 6,8 km/h.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una temperatura di circa 16°C e un’umidità che raggiungerà il 94%. Le condizioni di cielo coperto continueranno fino al mattino, quando la pioggia si intensificherà leggermente, mantenendo una temperatura di circa 17°C.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere, con temperature che si attesteranno tra i 17°C e i 18,7°C. L’umidità rimarrà alta, intorno al 93%, e il vento continuerà a soffiare da Est con intensità leggera. Le precipitazioni si presenteranno con un’intensità variabile, ma complessivamente non si prevedono eventi estremi.

Il pomeriggio porterà un incremento delle precipitazioni, con piogge che si trasformeranno in pioggia moderata attorno alle ore 16:00. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 17°C, mentre l’umidità continuerà a essere elevata, raggiungendo il 97%. La situazione meteo rimarrà instabile, con possibilità di piogge intermittenti fino a sera.

Nella sera, le condizioni di pioggia leggera persisteranno, con temperature che si aggireranno attorno ai 16,9°C. L’umidità rimarrà alta, e le precipitazioni continueranno a essere presenti, sebbene con intensità ridotta rispetto al pomeriggio. La direzione del vento sarà sempre da Est, mantenendo un’intensità leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Montecatini Terme di Venerdì 25 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da piogge leggere e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, che potrebbero favorire un clima più stabile e gradevole. Pertanto, chiunque si trovi in zona potrà aspettarsi un fine settimana con condizioni meteorologiche più favorevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Montecatini Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.8° perc. +15.9° 0.27 mm 5.4 NE max 5.4 Grecale 94 % 1024 hPa 4 cielo coperto +15.6° perc. +15.7° prob. 56 % 6.7 NE max 6.4 Grecale 94 % 1023 hPa 7 pioggia leggera +16.8° perc. +17° 0.21 mm 5.1 ENE max 7.2 Grecale 93 % 1023 hPa 10 pioggia leggera +18.4° perc. +18.6° 0.24 mm 6.1 E max 8.8 Levante 89 % 1023 hPa 13 pioggia leggera +17.5° perc. +17.8° 0.63 mm 6.1 ENE max 9.8 Grecale 96 % 1022 hPa 16 pioggia moderata +17° perc. +17.3° 1.3 mm 4.8 ENE max 9.2 Grecale 97 % 1021 hPa 19 pioggia leggera +17° perc. +17.2° 0.42 mm 4.1 ENE max 5.4 Grecale 96 % 1022 hPa 22 pioggia leggera +16.9° perc. +17.2° 0.48 mm 5 ESE max 8.4 Scirocco 98 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 17:13

