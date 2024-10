Previsioni Meteo Montevarchi: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Montevarchi indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14°C e i 19,6°C, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità sarà piuttosto elevata, raggiungendo punte del 93% in serata. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene il cielo grigio possa influenzare l’atmosfera.

Durante la notte, le temperature scenderanno gradualmente, partendo da un valore di 14,4°C a mezzanotte fino a stabilizzarsi attorno ai 14°C verso le 23:00. La copertura nuvolosa sarà molto alta, con percentuali che si attesteranno intorno al 95%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4,6 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 19,6°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con una velocità del vento che varierà tra i 2,4 km/h e i 9,7 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 68%.

Il pomeriggio continuerà a presentarsi nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera sarà presente, con una velocità del vento che si attesterà tra i 5,6 km/h e i 8,9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 86%.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno nuovamente, con valori che toccheranno i 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e l’umidità continuerà a crescere, arrivando fino al 93%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, e il vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montevarchi indicano una giornata nuvolosa, ma senza piogge, con temperature miti e umidità elevata. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e temperature in aumento, rendendo le giornate più piacevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Montevarchi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.5° perc. +13° Assenti 2.1 ONO max 2.7 Maestrale 80 % 1019 hPa 4 cielo coperto +13.1° perc. +12.6° Assenti 2.4 SO max 2.6 Libeccio 84 % 1019 hPa 7 cielo coperto +15.1° perc. +14.7° Assenti 3.6 SSO max 4.6 Libeccio 80 % 1019 hPa 10 cielo coperto +17.9° perc. +17.6° Assenti 6 OSO max 13.7 Libeccio 71 % 1020 hPa 13 cielo coperto +19° perc. +18.8° Assenti 8.9 O max 14.5 Ponente 73 % 1019 hPa 16 cielo coperto +17.5° perc. +17.5° Assenti 5.6 ONO max 9.2 Maestrale 84 % 1019 hPa 19 cielo coperto +16° perc. +15.9° Assenti 4.8 NO max 5.2 Maestrale 88 % 1020 hPa 22 cielo coperto +14.2° perc. +14.1° Assenti 4.5 NNO max 4.5 Maestrale 92 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.