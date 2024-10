Previsioni Meteo Montevarchi: tutti i dettagli per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montevarchi di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. La copertura nuvolosa sarà predominante, con un’alta probabilità di precipitazioni che accompagnerà gran parte della giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,7°C, con una temperatura percepita leggermente superiore. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,7 km/h e i 3,5 km/h, proveniente principalmente da est. Le precipitazioni saranno contenute, con valori che non supereranno i 0,29 mm.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto e si verificheranno ulteriori piogge leggere. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 21,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 7,8 km/h, mentre le precipitazioni si intensificheranno, con valori che potranno arrivare fino a 1,15 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge, che si presenteranno di intensità moderata. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 19,4°C alle ore 15:00. La velocità del vento varierà tra i 6,2 km/h e i 8,3 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 12,3 km/h. Le precipitazioni accumuleranno valori significativi, con punte di 2,74 mm.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Le piogge continueranno a manifestarsi, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si attesteranno su valori di 0,87 mm. La velocità del vento sarà moderata, mantenendosi tra i 4,1 km/h e i 5,4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Montevarchi di Giovedì 24 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da piogge persistenti e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una possibile attenuazione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, rendendo il fine settimana più favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Montevarchi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.5° perc. +16.8° prob. 64 % 3 E max 3 Levante 97 % 1027 hPa 4 pioggia leggera +16.5° perc. +16.7° 0.24 mm 3.5 ENE max 3.3 Grecale 96 % 1026 hPa 7 cielo coperto +16.9° perc. +17.1° prob. 39 % 4.3 ENE max 5.4 Grecale 95 % 1027 hPa 10 pioggia leggera +20.2° perc. +20.4° 0.51 mm 5.8 ESE max 8.7 Scirocco 79 % 1027 hPa 13 pioggia moderata +21° perc. +21.2° 2.03 mm 8.3 S max 12.3 Ostro 77 % 1025 hPa 16 pioggia moderata +17.8° perc. +17.9° 2.68 mm 5 S max 5.4 Ostro 88 % 1025 hPa 19 pioggia leggera +16.7° perc. +16.8° 0.58 mm 3.7 ENE max 3.4 Grecale 91 % 1025 hPa 22 pioggia leggera +16.4° perc. +16.7° 0.87 mm 5.1 ESE max 7.7 Scirocco 96 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 17:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.