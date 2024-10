Previsioni Meteo Montevarchi: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montevarchi di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un’alternanza di pioggia leggera e schiarite. La temperatura si manterrà su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 18,2°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà variabile, con una predominanza di nubi sparse e occasionali piogge, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,3°C. La mattina inizierà con nubi sparse e una leggera diminuzione della temperatura, che si porterà a circa 11,2°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 6%, e il vento sarà debole, proveniente da Nord-Est.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. Si prevede un aumento dell’intensità delle piogge, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,69mm. La temperatura massima si attesterà sui 18,2°C, mentre l’umidità si manterrà elevata, intorno al 67%. Il vento sarà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 9,1km/h.

La sera porterà un graduale miglioramento, con il cielo che si schiarirà e la temperatura che scenderà a circa 12°C. Tuttavia, la probabilità di pioggia rimarrà presente, con valori che si attesteranno intorno al 50%. La pressione atmosferica aumenterà leggermente, raggiungendo i 1011hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montevarchi nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori moderati. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, specialmente nelle ore centrali della giornata di Venerdì, quando le piogge saranno più probabili. Per il fine settimana, si prevede un miglioramento, con schiarite e temperature in lieve aumento.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.3° perc. +12° prob. 22 % 4.8 NNO max 8.1 Maestrale 90 % 1005 hPa 4 nubi sparse +10.9° perc. +10.4° prob. 26 % 4.6 ENE max 4.4 Grecale 92 % 1006 hPa 7 nubi sparse +12.8° perc. +12.3° prob. 6 % 4.7 NE max 6.5 Grecale 84 % 1007 hPa 10 nubi sparse +16.5° perc. +16° prob. 13 % 6.2 E max 7 Levante 70 % 1007 hPa 13 pioggia leggera +18° perc. +17.7° 0.28 mm 4.1 E max 4 Levante 68 % 1006 hPa 16 pioggia leggera +15.6° perc. +15.4° 0.63 mm 7.1 NNE max 9.1 Grecale 84 % 1007 hPa 19 pioggia leggera +12.1° perc. +11.7° 0.11 mm 7.3 NE max 9.7 Grecale 92 % 1010 hPa 22 nubi sparse +12° perc. +11.6° prob. 47 % 6.2 NE max 7.4 Grecale 92 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:44

